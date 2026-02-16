Informații din trafic: Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 08:27

În ţară se circulă pe şosele în general umede, iar în estul ţării se acţionează după ninsorile din cursul nopţii. Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme.

Ne-a oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Ramona Tudor: La nivelul ţării se circulă în general pe un carosabil umed, se acționează cu material antiderapant pe drumurile din zona de est, unde în cursul noaptea au fost precipitații sub formă de ninsoare, respectiv în județele Suceava, Botoșani, Bacău, Covasna, Vrancea și Buzău.

Așadar, înainte de a porni la drum, asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul prin curățarea tuturor geamurilor, asigurați-vă că sunt funcționale sistemele de iluminare și dezaburire, în general rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule atunci când vă deplasați pe un carosabil umed sau alunecos și evitați manevrele riscante și să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția, rămânând astfel conectați la ceea ce se întâmplă în trafic, pentru a putea anticipa situațiile periculoase și a nu reacționa în ultimul moment.

