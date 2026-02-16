Informare meteo – răcire, ninsori, viscol și polei (16–19 februarie)
Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 10:10
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 16-02-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00
Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade. Miercuri vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00
În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00
În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
|