Incendiul din Crans-Montana/Răniţii identificaţi provin din mai multe ţări europene

Incendiul din Crans-Montana/Răniţii identificaţi provin din mai multe ţări europene

3 ianuarie 2026

Persoanele rănite în incendiul devastator produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana şi identificate de autorităţile elveţiene provin din multe ţări europene. Numărul total al răniţilor este 119, iar al morţilor – 40.

Potrivit şefului poliţiei cantonale din Valais, Frederic Gisler, printre persoanele identificate se numără 71 de elveţieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, precum şi un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez şi un portughez. În cazul a 14 răniţi, naţionalitatea nu a fost încă stabilită.

Autorităţile nu au oferit, deocamdată, detalii privind identitatea sau naţionalităţile celor 40 de persoane decedate.

Potrivit AFP, poliţia a deschis dosare ante-mortem pentru persoane dispărute în cooperare cu mai multe state, printre care Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Filipine, România, Serbia şi Turcia. Un cetăţean israelian cu dublă cetăţenie este dat dispărut.

Autorităţile indică drept ipoteză principală de declanşare a incendiului utilizarea unor lumânări aprinse în subsolul barului. Imagini video apărute pe reţelele sociale arată momentul aprinderii tavanului, iar alte înregistrări surprind tineri încercând disperat să iasă din local, a cărui capacitate maximă era de 300 de persoane.

La faţa locului, clădirile din jur nu prezintă urme vizibile de incendiu, iar structura de lemn a terasei şi firma barului par neafectate, ceea ce sugerează că pagubele s-au concentrat în principal în subsol.

Vineri, mai multe vehicule care transportau trupurile victimelor au ajuns la centrul funerar din Sion, capitala cantonului Valais. În semn de omagiu, clopotele majorităţii bisericilor din Elveţia au sunat la ora 18:00 (17:00 GMT).

În cadrul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, Elveţia a solicitat sprijin pentru preluarea răniţilor. Aproximativ 50 de persoane au fost sau urmează să fie transferate în centre specializate pentru mari arşi din alte ţări europene. ‘Majoritatea sunt răniţi grav’, au precizat autorităţile medicale. Serviciile elveţiene de transfuzie au lansat un apel public pentru donare de sânge.

Autorităţile cantonale au anunţat că o ceremonie de comemorare va avea loc la Crans-Montana pe 9 ianuarie, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare. AGERPRES

