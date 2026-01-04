Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 11:14

UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un cetăţean român, presupus iniţial dispărut, a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana.

MAE a transmis condoleanţe familiei îndoliate, menţionând că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă consulară acesteia.

De asemenea, echipa consulară a ambasadei menţine legătura cu autorităţile elveţiene competente.

Totodată, MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05. AGERPRES

Poliţia elveţiană a anunţat duminică că a identificat încă 16 dintre persoanele care au murit în incendiul izbucnit într-un bar în noaptea de Anul Nou, tragedie soldată cu 40 de morţi, una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveţia.

Potrivit poliţiei din cantonul Valais, printre cei identificaţi se numără 10 cetăţeni elveţieni, doi italieni, o persoană cu cetăţenie italo-emirateză, un român, o persoană din Franţa şi una din Turcia.

Numele victimelor nu au fost făcute publice.

În total, autorităţile au identificat până acum 24 dintre persoanele care au murit în incendiul din staţiunea montană Crans-Montana, din sudul Elveţiei.

Rador