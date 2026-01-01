În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 09:03

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei şi Capadociei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini.

Aproximativ 500 de mii de români își sărbătoresc, astăzi, onomastica.

Tot astăzi, este prăznuită Tăierea Împrejur a Domnului, primul praznic împărătesc din noul an civil.

De la ora 10:00, postul nostru de radio va transmite în direct, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Sfânta Liturghie dedicată Sfântului Vasile cel Mare şi începutului de an.