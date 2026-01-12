În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit.

Din ţară au apărut o serie de imagini care arată forţele de ordine în acţiune împotriva protestatarilor, dar şi un număr mare de cadavre.

Carmen Gavrilă are ultimele evoluţii: 12 videoclipuri au apărut ieri pe reţelele de socializare, iar instituţiile de presă le-au confirmat veridicitatea. Imaginile au fost scoase fizic din ţară, pe un card de memorie. În ele apar iranieni strânşi în faţa Institutului de Medicilă Legală din Teheran ca să identifice mai multe cadavre. Pe un ecran sunt derulate imagini ale feţelor celor morţi, astfel încât familiile să îi poată recunoaşte. Organizaţia pentruu Drepturile Omului în Iran anunţă că a verificat şi confirmat moartea a 490 de protestatari şi arestarea a peste 10.600. O altă organizaţie neguvernamentală cu sediul în Norvegia, vorbeşte despre peste 190 de morţi confirmaţi şi acuză regimul de la Teheran că derulează un adevărat masacru, departe de ochii lumi, în lipsa comunicării cu exteriorul, ca să oprească protestele începute acum două săptămâni, ca reacţie la criza economică din ţară. Între timp, preşedintele iranian, Massoud Pezeshkian, a îndemnat populaţia să participe astăzi la un marş în sprijinul Republicii Islamice. Şeful guvernului a transmis avertismente dure pentru protestatari, pe care i-a calificat drept terorişti şi a susţinut că manifestanţii morţi au fost de fapt ucişi de aşa-numiţi terorişti şi mercenari. Potrivit unor surse din Iran, pentru scurt timp, sâmbătă, la miezul nopţii, au funcţionat din nou telefoanele fixe şi cele mobile. Potrivit Reuters şi presei americane, preşedintele american Donald Trump urmează să se întâlnească mâine cu consilieri de rang înalt pentru a discuta opţiunile privind Iranul, care include atacuri militare, utilizarea de arme cibernetice şi furnizarea de ajutor online protestatarilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)