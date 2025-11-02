În două luni şi jumătate va fi posibilă circulaţia pe centura de nord a municipiului Focşani, anunţă Prefectura Judeţului Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 08:43

Prefectura Judeţului Vrancea a anunţat că se estimează că în circa două luni şi jumătate va fi posibilă circulaţia pe centura de nord a municipiului Focşani.

Precizarea a fost făcută după ce, vineri seara, mai mulţi şoferi au protestat, blocând centura de nord a oraşului pe ambele sensuri, nemulţumiţi că varianta ocolitoare nu a fost dată în circulaţie oficial.

Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea a transmis un comunicat în care a explicat că drumul respectiv nu este finalizat, motiv pentru care încă nu poate fi recepţionat, iar circulaţia publică nu este permisă.

Potrivit corespondentului RRA Gabriel Sava, în cursul acestui an, după deschiderea tronsonului de autostradă dintre Focşani şi Râmnicu Sărat, au fost finalizate şi o parte a lucrărilor pe tronsonul de legătură dintre DN 2 şi DN 2D, drum cunoscut drept centura de nord a municipiului Focşani.

Deşi drumul nu este oficial dat în foloţinţă, el a fost şi continuă să fie folosit de şoferi, chiar dacă, în mod curent, în dreptul intrărilor şi ieşirilor de pe acesta sunt puse marcaje şi obstacole care indică faptul că circulaţia nu este permisă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro