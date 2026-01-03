Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:33

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie, dar s-au majorat şi cele pentru autoturisme.

La locuinţe, impozitele au fost corelate cu valoarea de viaţă a imobilului, iar nivelul acestora variază de la o localitate la alta, în funcţie de hotărârile consiliilor locale.

În esenţă, aceste taxe s-au dublat şi chiar triplat, în cazul Bucureştiului, spre exemplu; la autoturisme, noutatea o reprezintă introducerea unui impozit anual de 40 de lei pentru maşinile electrice, care până acum erau scutite în multe localităţi.

Şi carburanţii, ţigările şi alcoolul s-au scumpit în urma majorării accizelor cu 10%, iar fiecare colet cu valoare sub 150 de euro venit din afara Uniunii Europene este taxat cu 25 de lei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro