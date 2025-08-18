Ilie Bolojan: România poate trece peste perioada dificilă dacă vor fi luate măsurile de echilibrare financiară a statului

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 05:48

Premierul Ilie Bolojan consideră că România poate trece peste această perioadă dificilă dacă vor fi luate măsurile necesare de echilibrare financiară a statului.

El a explicat într-un interviu acordat publicaţiei „Bloomberg” că cel mai greu ne va fi până la jumătatea anului viitor, după care va veni şi relansarea economică.

Ilie Bolojan: Cred că e singura soluţie, pe de-o parte, să trecem peste acest an şi jumătatea anului viitor, care este perioada dificilă, şi după aceea să putem crea condiţii pentru relansarea economică. Pentru că, practic, partea de corecţii se va finaliza foarte probabil spre sfârşitul acestui an şi începutul anului viitor, urmând ca după aceea… noi ce trebuie să facem? Să menţinem deciziile care înseamnă decizii sănătoase, să nu intrăm din nou într-o zonă de populism, pe care am mai aplicat-o anii trecuţi, să ne controlăm cheltuielile, să ne încasăm veniturile, să stabilim reguli corecte.

Al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui adoptat până la finalul lunii, tot prin asumarea răspunderii Guvernului – potrivit premierului Ilie Bolojan. Acesta prevede diminuarea cheltuielilor statului, inclusiv cu reduceri de personal în administraţia centrală şi locală, dar ar urma să apară şi noi taxe. Autorităţile vor să majoreze contribuţia la sănătate pentru cei cu venituri din activităţi independente, iar proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt vor fi obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică.

Documentul prevede creşterea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru românii care obţin venituri din activităţi independente. În prezent, baza de calcul este de 60 de salarii minime. Măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026. Tot de atunci ar trebui să fie introdusă o cotă forfetară de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual încasat din chirii, iar proprietarii care închiriază pe termen scurt vor fi obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal, pentru a putea fi impozitaţi.

O altă măsură propusă este majorarea cotelor de impozit pentru câştigurile la bursă, adică a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate. Astfel, cotele de impozitare de 1% şi respectiv de 3% cresc la 2% şi la 4%. Aceste prevederi se adaugă celor privind taxarea multinaţionalelor exact în zona în care îşi exportă profiturile.

Mai este vorba şi de introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro care vine din afara Uniunii Europene, precum China sau Turcia. Finanţele se aşteaptă să obţină numai din această taxă în jur de 1,3 miliarde de lei. (Rador/ FOTO gov.ro)