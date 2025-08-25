Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 16:20

Trei persoane au fost transportate, luni, la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 28, pe raza localităţii Strunga, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Potrivit sursei citate, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cinci persoane, trei dintre acestea fiind duse la spital cu diverse traumatisme.

‘Salvatorii au procedat la descarcerarea persoanelor blocate şi predarea acestora către echipajele medicale, astfel: un bărbat în vârstă de 62 de ani, încarcerat, conştient, cu politraumatisme, a fost preluat de echipajul medical SAJ tip C şi transportat la spital. A doua persoană – o femeie de 58 de ani, găsită încarcerată, conştientă, cu politraumatisme, a fost preluată şi transportată la spital de către echipajul SMURD. A treia persoană – o femeie în vârstă de 68 de ani, conştientă, a fost preluată de echipajul medical SAJ tip B şi transportată la spital’, a informat ISU Iaşi.

În urma evaluării medicale, celelalte două persoane implicate au refuzat transportul la spital.

Conform informaţiilor furnizate de coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, cele trei victime sunt conştiente şi au fost transportate la Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)