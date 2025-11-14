Iaşi: Reţea internaţională de trafic de droguri din România şi alte trei ţări, destructurată; s-au făcut 16 reţineri

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 13:20

O grupare specializată în trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive şi operaţiuni ilegale cu precursori de droguri, a fost destructurată, a anunţat, vineri, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, destructurarea s-a făcut în cadrul unei acţiuni comune desfăşurate de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii DIICOT Iaşi şi autorităţile judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă şi Ungaria.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziţie pe teritoriile României, Republicii Moldova, Cehiei şi Ungariei.

De asemenea, autorităţile judiciare din Cehia, Ungaria şi Moldova au dispus arestarea preventivă a 16 persoane.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că un grup infracţional organizat, constituit din cetăţeni români şi moldoveni, acţionând în conexiune cu elemente de criminalitate organizată din Republica Cehă, ar fi procurat, prin diverse modalităţi, precursori şi substanţe de bază provenite din diferite surse, pe care le-ar fi transformat în pseudoefedrină, în cadrul unor laboratoare artizanale de tip ‘inversie’.

‘Substanţa obţinută ar fi fost transportată prin România în Republica Cehă, unde membrii grupării ar fi avut legături cu mai multe persoane implicate în transformarea pseudoefedrinei, într-un laborator de conversie, în metamfetamină (drog de mare risc), care ulterior ar fi fost comercializată către diverşi consumatori şi dealeri din state ale Uniunii Europene, în special din Republica Cehă şi Germania. Din investigaţiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST şi cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată transfrontalieră ar fi fost structurată pe mai multe paliere, axate pe etapele de procurare a precursorilor, transformarea acestora în droguri de mare risc (metamfetamină) şi comercializare’, se menţionează în comunicatul de presă.

Conform aceleiaşi surse, până la acest moment s-a stabilit că membrii grupării de naţionalitate moldovenească s-ar fi ocupat de procurarea şi transportul precursorilor, iar ceilalţi aflaţi pe teritoriul Cehiei ar fi avut sarcini constând în transformarea precursorilor de droguri în cadrul laboratoarelor artizanale de conversie şi comercializarea produsului finit.

Totodată, actele de urmărire penală au mai relevat că, pentru a disimula activitatea infracţională, unul dintre membrii grupului infracţional ar fi utilizat ca paravan o societate comercială, situată în municipiul Iaşi.

‘În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriile celor patru state au fost descoperite şi dezafectate trei laboratoare ilegale, fiind ridicate diferite cantităţi de substanţe şi produse chimice, printre care peste cinci kilograme de metamfetamină, aproximativ 40 de kilograme de comprimate conţinând efedrină, 50 de litri toluen, 280 de kilograme sodă caustică, diferite cantităţi de fosfor şi 70 de kilograme de reziduuri rezultate în urma producţiei de metamfetamină. De asemenea, au fost indisponibilizate echipamentele utilizate la producţia ilegală de drog de mare risc şi două autovehicule folosite la transportul substanţelor’, se menţionează în comunicatul de presă.

‘Ulterior, autorităţile judiciare din Cehia, Ungaria şi Moldova au dispus arestarea preventivă a 16 persoane’, precizează sursa citată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi. AGERPRES