Iaşi: Piaţa Unirii va fi reabilitată

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 08:54

Primarul Mihai Chirica a informat că a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pieţei Unirii.

Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă, licitaţia organizată de Primăria Municipiului Iaşi în acest scop a avut o prevedere financiară de peste 9 milioane lei cu TVA şi a atras nu mai puţin de şase oferte. După evaluarea acestora, lucrările vor fi făcute, în cel mult 12 luni, de Iasicon SA pentru 6,77 milioane lei cu TVA.

Lucrările vor viza reabilitarea pavimentului Pieţei Unirii, reabilitarea mozaicurilor, crearea unui ansamblu unitar al spaţiilor de circulaţie, odihnă şi agrement, creşterea accesibilităţii şi atractivităţii deplasărilor cu bicicleta şi pietonale, cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, îmbunătăţirea spaţiului urban (spaţii verzi, fântâni etc).

Suprafaţa terenului este de circa 12.000 de metri pătraţi. Suprafaţa de spaţiu verde rezultată va fi majorată faţă de cea existentă.

‘Avântul modernist din anii ’60 şi prejudecăţile arhitecţilor faţă de caracterul neurban al oraşelor româneşti au contribuit semnificativ la distrugerea centrelor istorice. Sistematizarea Pieţei Unirii din 1959 a fost unul dintre puţinele proiecte de amploare care au beneficiat de un concurs cu deliberări, juriu de specialitate şi mai multe soluţii. Proiectul a fost realizat în 1961 de I.S.C.A.S., fiind semnat de arhitecţii Gheorghe Hussar, Rodica Grozea şi Horia Hudiţă’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, pavajul pieţei prezintă mozaicuri din anii ’60 care imortalizează teme ale propagandei comuniste precum agricultura (figurată prin tractoare, culturi agricole, spice de grâu), natura (brad, mistreţ, cerb), industria (fabrici, macarale, roţi zimţate, rulmenţi, chimie), pacea (olimpiada, porumbeii şi atomul, reprezentând folosirea paşnică a energiei atomice), artele (filmul, muzica, teatrul), istoria (capul de bour şi acvile, simbolul Unirii Moldovei şi Ţării Româneşti), alături de alte motive tradiţionale.

În urma ultimei reabilitări a Pieţei Unirii, a fost introdus şi un mozaic care reprezintă steagul Uniunii Europene. Scena din marmură policromă din centrul pieţei reprezintă legenda întemeierii Moldovei de către Dragoş Vodă, prin scena vânătorii bourului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro