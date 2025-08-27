Iaşi: Numărul persoanelor care necesită consult şi prevenţie antirabică la Spitalul ‘Sf. Parascheva’ este în creştere

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 11:37

Numărul cazurilor de persoane care necesită consult și prevenție antirabică este în creștere, în județul Iași.

În ultimele 2 luni și jumatate au fost folosite aproximativ 2000 de doze vaccin, iar 22% din bugetul dedicat medicamentelor a fost direcționat către prevenția antirabică.

Dacă anul trecut au fost identificate 5 focare de rabie și peste 1300 de persoane au necesitat vaccinare, până în acest moment sunt 29 focare și 1000 de persoane care au necesitat prevenție antirabică, atrage atenția Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iași, Florin Roșu: ”Paleta de animale implicate în muscături care ar putea transmite rabie se diversifică. Avem cazul unei paciente, în vârstă de 69 ani, din municipiul Iași care a fost zgâriată de către un liliac găsit în balconul locuinței proprii sau a unui copil în vârstă de 5 ani, tot din Iași, mușcat de către un babuin (primată expusă la o grădină zoologică din alt județ). Facem din nou apel către populație de a nu interacționa cu animalele, fie ele domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal, cu cele aflate în captivitate, iar dacă obervă sau interacționează cu acest tip de animal să anunțe direcția de sănătate veterinară, respectiv, să se prezinte în cel mai scurt timp în triajul spitalului de boli infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași.”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)