Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iaşi: Numărul persoanelor care necesită consult şi prevenţie antirabică la Spitalul ‘Sf. Parascheva’ este în creştere

Iaşi: Numărul persoanelor care necesită consult şi prevenţie antirabică la Spitalul ‘Sf. Parascheva’ este în creştere

Iaşi: Numărul persoanelor care necesită consult şi prevenţie antirabică la Spitalul ‘Sf. Parascheva’ este în creştere

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 11:37

Numărul cazurilor de persoane care necesită consult și prevenție antirabică este în creștere, în județul Iași.

În ultimele 2 luni și jumatate au fost folosite aproximativ 2000 de doze vaccin, iar 22% din bugetul dedicat medicamentelor a fost direcționat către prevenția antirabică.

Dacă anul trecut au fost identificate 5 focare de rabie și peste 1300 de persoane au necesitat vaccinare, până în acest moment sunt 29 focare și 1000 de persoane care au necesitat prevenție antirabică, atrage atenția Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iași, Florin Roșu: ”Paleta de animale implicate în muscături care ar putea transmite rabie se diversifică. Avem cazul unei paciente, în vârstă de 69 ani, din municipiul Iași care a fost zgâriată de către un liliac găsit în balconul locuinței proprii sau a unui copil în vârstă de 5 ani, tot din Iași, mușcat de către un babuin (primată expusă la o grădină zoologică din alt județ). Facem din nou apel către populație de a nu interacționa cu animalele, fie ele domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal, cu cele aflate în captivitate, iar dacă obervă sau interacționează cu acest tip de animal să anunțe direcția de sănătate veterinară, respectiv, să se prezinte în cel mai scurt timp în triajul spitalului de boli infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași.”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Vaslui: Peste 1.700 de apeluri la telefonul copilului 119, de la începutul acestui an
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 10:37

Vaslui: Peste 1.700 de apeluri la telefonul copilului 119, de la începutul acestui an

Peste 1.700 de apeluri au fost înregistrate în cursul acestui ani, la nivelul judeţului Vaslui, la linia unică naţională 119 destinată...

Vaslui: Peste 1.700 de apeluri la telefonul copilului 119, de la începutul acestui an
Botoşani: Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale nu au autorizaţie DSP; 11 unităţi au grupuri sanitare în curte
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 10:13

Botoşani: Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale nu au autorizaţie DSP; 11 unităţi au grupuri sanitare în curte

Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din judeţul Botoşani vor începe anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit unui...

Botoşani: Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale nu au autorizaţie DSP; 11 unităţi au grupuri sanitare în curte
(FOTO) Tragedie pe șosea: un mort și cinci răniți în apropierea localității Manoleasa, jud. Botoșani
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 06:45

(FOTO) Tragedie pe șosea: un mort și cinci răniți în apropierea localității Manoleasa, jud. Botoșani

Conduceți prudent: șase persoane implicate într-un grav accident rutier produs în apropierea localității Manoleasa. Un grav accident rutier a...

(FOTO) Tragedie pe șosea: un mort și cinci răniți în apropierea localității Manoleasa, jud. Botoșani
Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 06:28

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR

Constructorii critică intenţia Guvernului de a da o ordonanţă prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR. Ei...

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 05:46

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi astăzi la Chişinău, cu...

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 05:32

Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare vor continua astăzi

UPDATE – Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare s-au încheiat marți seară cu promisiunea că miercuri se vor așeza din nou la...

Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare vor continua astăzi
Prim plan marți, 26 august 2025, 21:10

Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit şi retras de pe piaţă bancnote falsificate în valoare de peste 4 milioane de euro

Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit şi retras de pe piaţă bancnote falsificate în valoare de peste 4 milioane de euro. Acestea erau...

Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit şi retras de pe piaţă bancnote falsificate în valoare de peste 4 milioane de euro
Prim plan marți, 26 august 2025, 19:15

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales...

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva