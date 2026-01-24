Iași: Manifestări organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 ianuarie 2026, 07:46

Pe 24 ianuarie 2026 Iașul va deveni un centru de interes la nivel național, urmând a găzdui o serie de manifestări tradiționale dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

„România s-a născut și a crescut la Iași! În urmă cu 167 de ani, prin Unirea Principatelor, românii au decis să iasă de sub vremuri, pentru a edifica o țară mare și prosperă. În anul 1859, Iașul – înțelegând misiunea sa istorică – a renunțat la statutul oficial de Capitală a Moldovei pentru a pune bazele statului român. De la reformatorul Alexandru Ioan Cuza la Regele Ferdinand Întregitorul, Iașul a arătat tuturor că România și românii merită orice sacrificiu! La mulți ani, Iași! La mulți ani, România! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, manifestările programate în Piața Unirii vor începe la ora 12:00 și se vor derula într-un format solemn, în condițiile în care în Iași și-a anunțat prezența Președintele României, Nicușor Dan.

Programul manifestărilor:

12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea I

(Vision Art Academy, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților Iași, Corul Marii Uniri, Beatrice Duca, Margareta Clipa, Ansamblul Folcloric al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc)

14:45 – Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase;

15:00 – Manifestări oficiale:

• Salutul Drapelului de luptă

• Intonarea Imnului Național de către Corul Marii Uniri și Muzica Militară

• Te Deum și Cuvânt de binecuvântare (Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică de Iași)

• Discursurile oficialităților centrale şi locale

• Depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

• Parada militară

16:20 – Intonarea și desfășurarea „Horei Unirii”

16:30 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea a II-a

(Veta Biriș, Ion Paladi)

18:00 – 19:00 – Retragerea cu torțe a militarilor din Garnizoana laşi și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne pe traseul Muzeul Unirii – Piaţa Unirii – Bulevardul și Pietonalul Ştefan cel Mare și Sfânt – Palatul Culturii

Restricții de circulație și măsuri de ordine publică

Organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române impune o serie de restricții de circulație și măsuri de ordine publică suplimentare.

Astfel, circulația rutieră și a mijloacelor de transport public în zona centrală va fi restricționată, în funcție de necesități, măsurile fiind luate de Poliția Rutieră, cu sprijinul Poliției Locale:

• închiderea circulației în ziua de 24 ianuarie 2026, între orele 10:00 și 18:00, pe următoarele artere: bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt (tronsonul cuprins între strada Arcu și strada I. C. Brătianu), strada I. C. Brătianu (tronsonul cuprins între bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi strada Agatha Bârsescu), strada Cuza Vodă (tronsonul cuprins între strada I. C. Brătianu şi strada Arcu), strada Arcu (tronsonul cuprins între strada Cuza Vodă şi strada Gavriil Musicescu), strada Gavriil Musicescu (tronsonul cuprins între str. Arcu şi rond Piaţa Eminescu), pasajul Mitocul Maicilor (tronsonul cuprins între bulevardul Independenței și strada Alexandru Lăpuşneanu) şi strada 14 Decembrie 1989;

• restricţionarea accesului autovehiculelor în parcarea Mitocul Maicilor în perioada 22 – 25 ianuarie 2026;

• închiderea parcării din fața cinematografului Victoria în perioada 23 – 24 ianuarie 2026;

• restricţionarea circulației în data de 24 ianuarie 2026, între orele 18:00 și 18:30, pe traseul strada Alexandru Lăpuşneanu – Piaţa Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt – esplanada Palatului Culturii, pentru retragerea cu torţe.

Accesul în zona evenimentelor din Piața Unirii va fi controlat de forțele de ordine. Este interzis accesul la evenimente a persoanelor aflate în stare de ebrietate și a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, droguri, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive pentru șocuri electrice și alte materiale contondente!

De asemenea, comercializarea și consumul de băuturi alcoolice pe o rază de 500 de metri sunt interzise în cursul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, între orele 7:00 și 19:00.

Voluntarii Primăriei Municipiului Iași vor împărți participanților stegulețe și cocarde tricolore.

Facem apel la toți participanții să respecte și să păstreze atmosfera sobră și civilizată potrivită celebrării unui act istoric fundamental, 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, să se abțină de la manifestări de natură politică, de la injurii și de la mesaje și sloganuri care incită la ură și discriminare de orice fel!

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași