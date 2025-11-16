Iași: Evenimentul caritabil „Un milion de stele”, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 10:47

Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, alături de Episcopia Romano-Catolică şi parohii, a mobilizat comunitatea pentru a transforma credinţa în fapte concrete de iubire.

Astăzi, 16 noiembrie 2025, la ora 19:00, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, se va desfăşura evenimentul caritabil „Un milion de stele”, coincizând cu Ziua Mondială a Săracilor.

Acţiunea, extinsă în 79 de parohii din 9 până în 23 noiembrie, include aprinderea de lumini ca simbol al solidarităţii şi speranţei pentru cei vulnerabili.

Scopul este acela de a oferi sprijin material şi spiritual familiilor aflate în sărăcie, bolnavilor şi vârstnicilor, răspunzând astfel îndemnului Sfântului Părinte de a privi sărăcia ca pe o întâlnire.

De asemenea, la Seminarul „Sfântul Iosif” în aceeaşi zi va avea loc prima ediţie a „Mesei Săracului”, un moment al fraternităţii.(Radio Iași/ Raluca Diaconiuc/ FOTO radioiasi.ro)