Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iași: Evenimentul caritabil „Un milion de stele”, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”

Iași: Evenimentul caritabil „Un milion de stele”, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”

Iași: Evenimentul caritabil „Un milion de stele”, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 10:47

Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, alături de Episcopia Romano-Catolică şi parohii, a mobilizat comunitatea pentru a transforma credinţa în fapte concrete de iubire.

Astăzi, 16 noiembrie 2025, la ora 19:00, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, se va desfăşura evenimentul caritabil „Un milion de stele”, coincizând cu Ziua Mondială a Săracilor.
Acţiunea, extinsă în 79 de parohii din 9 până în 23 noiembrie, include aprinderea de lumini ca simbol al solidarităţii şi speranţei pentru cei vulnerabili.
Scopul este acela de a oferi sprijin material şi spiritual familiilor aflate în sărăcie, bolnavilor şi vârstnicilor, răspunzând astfel îndemnului Sfântului Părinte de a privi sărăcia ca pe o întâlnire.
De asemenea, la Seminarul „Sfântul Iosif” în aceeaşi zi va avea loc prima ediţie a „Mesei Săracului”, un moment al fraternităţii.(Radio Iași/ Raluca Diaconiuc/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Executivul pregăteşte al treilea pachet de reformă: restructurări la nivel central şi local
Prim plan duminică, 16 noiembrie 2025, 09:22

Executivul pregăteşte al treilea pachet de reformă: restructurări la nivel central şi local

Cel de-al treilea pachet de măsuri ce tare care vizează atât administraţia centrală şi locală va fi prezentat public săptămâna viitoare....

Executivul pregăteşte al treilea pachet de reformă: restructurări la nivel central şi local
Peste 10.000 de candidaţi participă la concursul de intrare în rezidenţiat
Prim plan duminică, 16 noiembrie 2025, 08:56

Peste 10.000 de candidaţi participă la concursul de intrare în rezidenţiat

Aproximativ 1.700 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași....

Peste 10.000 de candidaţi participă la concursul de intrare în rezidenţiat
Bacău: Incendiu de vegetaţie uscată în comuna Poduri
Prim plan duminică, 16 noiembrie 2025, 08:00

Bacău: Incendiu de vegetaţie uscată în comuna Poduri

Patru hectare de vegetaţie uscată au ars sâmbătă în comuna Poduri, sat Cernu, au anunţat reprezentanţii ISU Bacău. Cauza probabilă a...

Bacău: Incendiu de vegetaţie uscată în comuna Poduri
Detectoare de gaze sau de fum montate gratuit în județul Vrancea
Prim plan sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 13:01

Detectoare de gaze sau de fum montate gratuit în județul Vrancea

În judeţul Vrancea, sute de gospodării au beneficiat de montarea şi instalarea gratuită de detectoare de fum sau de gaze, în cadrul unei...

Detectoare de gaze sau de fum montate gratuit în județul Vrancea
Prim plan sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 12:57

(AUDIO) Academia Maritimă „Mircea cel Bătrân”, nou membru al Alianței Universităților de Știință și Tehnologie

Academia Maritimă „Mircea cel Bătrân” din Constanța a devenit, aseară, cel de al zecelea membru al Alianței Române a...

(AUDIO) Academia Maritimă „Mircea cel Bătrân”, nou membru al Alianței Universităților de Știință și Tehnologie
Prim plan sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 12:55

(AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

Creștinii sunt, timp de 41 de zile, în Postul Crăciunului. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei, a explicat...

(AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos
Prim plan sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 12:46

(AUDIO) Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași

Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași. Pelicula prezintă întreaga...

(AUDIO) Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași
Prim plan sâmbătă, 15 noiembrie 2025, 09:04

Reorganizare în Ministerul Economiei pentru reducerea fondului de salarii cu 10% până în 2026

În Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului vor fi micşorate unele direcţii, vor fi comasate entităţi din...

Reorganizare în Ministerul Economiei pentru reducerea fondului de salarii cu 10% până în 2026