Iaşi: Doar o treime dintre elevii din Zona Metropolitană învaţă în localităţile de domiciliu

12 august 2025

Aproximativ o treime din cei peste 35.000 de elevi care locuiesc în cele 27 de unităţi administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Iaşi învaţă în localităţile de domiciliu, celelalte aproape două treimi de elevi din periurban fiind şcolarizaţi în municipiul reşedinţă.

Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi (ADI ZMI) şi Primăria Municipiului Iaşi, care a fost înaintat ministrului Educaţiei, Daniel David, în Zona Metropolitană a Iaşiului, care include 27 de unităţi administrativ-teritoriale, fără municipiul Iaşi, este o populaţie şcolară care a crescut în 4 ani de la 30.474 de elevi la 35.404.

‘Acest salt de 4.930 de elevi în doar patru ani evidenţiază un trend clar de migrare a populaţiei către Zona Metropolitană şi o presiune tot mai mare şi mai evidentă asupra infrastructurii educaţionale existente. Mai mult, aproximativ 37,3% dintre elevi, adică doar 13.207 dintre elevii din totalul populaţiei şcolare din UAT-urile din Zona Metropolitană Iaşi sunt înregistraţi în unităţile de învăţământ din propriile localităţi. Restul de 22.197 elevi (62,7%) sunt şcolarizaţi în unităţi din municipiul Iaşi sau, în mai mică măsură, din alte localităţi din vecinătate’, afirmă primarul Mihai Chirica.

La începutului anului 2024 gradul de cuprindere locală – adică proporţia elevilor care pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu – era, în majoritatea UAT-urilor, sub 50%.

‘Asta înseamnă că mai mult de jumătate dintre elevi nu au posibilităţi obiective de a învăţa în localitatea proprie şi sunt nevoiţi să înveţe în alte localităţi, în special în municipiul Iaşi. (…) Toate aceste date demonstrează clar un deficit major de infrastructură şcolară, în special în comunele cele mai apropiate de Municipiul Iaşi, care se confruntă cu o urbanizare accelerată şi un aflux constant de familii tinere’, afirmă primarul Mihai Chirica.

Pe de altă parte, susţine acesta, în lipsa unor investiţii majore în infrastructura şcolară precum şcoli, grădiniţe, creşe, laboratoare, terenuri de sport, din localităţile din Zona Metropolitană, efectele negative duc la supraaglomerare, reducerea calităţii actului educaţional şi, implicit, accentuarea inegalităţilor între mediul urban şi cel rural şi metropolitan.

În aceste condiţii, primarul Mihai Chirica şi cei de la ADI ZMI solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării să ia în considerare includerea UAT-urilor din Zona Metropolitană în priorităţile de finanţare ale Ministerului Educaţiei pentru dezvoltarea infrastructurii şcolare în cadrul Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale sau al altor programe de investiţii.

‘E nevoie de aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit Politicii Urbane a României, aprobată de Guvern, nevoia cea mai mare de infrastructură şcolară nouă sau modernă este în localităţile peri-urbane, unde s-a înregistrat şi cea mai rapidă creştere demografică. Astfel, o oportunitate de finanţare ar fi includerea altor UAT-uri din Zona Metropolitană Iaşi în Programul ‘Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile’ , prin care beneficiază deja de investiţii cheie comunele Valea Lupului, Aroneanu şi Scânteia. De asemenea, având în vedere că Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei pregăteşte în acest prezent Planul Naţional de Investiţiei în Infrastructura Şcolară, primarul Mihai Chirica şi ADI ZMI solicită ca în acest Plan să fie acordată o atenţie sporită necesarului de infrastructură şcolară în localităţile peri-urbane din jurul oraşelor dinamice ale României, aşa cum este municipiul Iaşi’, declară primarul Mihai Chirica. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro