Iași: Dialog despre credință și valori, la o nouă ediție „Serile Unirii”

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 12:10

Evenimentul „Serile Unirii” continuă la Iași cu o nouă întâlnire dedicată dialogului despre credință, responsabilitate și valorile care pot ghida omul în perioade dificile.

Pe 19 martie, de la ora 18:00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” va avea loc evenimentul „Oameni buni în vremuri tulburi”, organizat în cadrul proiectului Serile Unirii. Întâlnirea propune o reflecție asupra modului în care echilibrul interior, credința și responsabilitatea personală pot fi repere pentru societate într-un context marcat de incertitudini.

Invitații ediției sunt Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și Anton Adămuț, profesor la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cei doi vor dialoga cu publicul despre credință, responsabilitate civică și rolul valorilor morale în societatea contemporană.

Participarea la eveniment este gratuită, însă necesită înscriere prealabilă, care se poate face la adresa: https://forms.gle/WSMYBiYCzJ3y1rxV9