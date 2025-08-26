Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 14:42

Consilierii locali din Iaşi trebuie să decidă, în şedinţa ordinară de vineri, dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite cu fonduri prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli Sigure şi Sănătoase’.

Potrivit unuia dintre cele două proiecte de hotărâre a CLM Iaşi, este vorba despre două corpuri ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din strada Ţuţora nr. 3, din structura organizatorică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12.

Clădirile, cu o suprafaţă desfăşurată de 765 de metri pătraţi, au fost construite în 1967. Activitatea personalului didactic şi a celor 60 de preşcolari a fost relocată în urmă cu trei ani, după ce expertizele au demonstrat faptul că imobilele nu sunt sigure. Valoarea investiţiei este de peste 11,7 milioane lei.

Cel de-al doilea proiect vizează demolarea şi reconstruirea Grădiniţei cu Program Normal nr. 23, care face parte din structura organizatorică a Şcolii Gimnaziale ‘Ion Creangă’. Grădiniţa are sediul pe Şoseaua Arcu nr. 48, într-o clădire construită în anul 1929. Suprafaţa desfăşurată a clădirii înainte de intervenţii este de 510 metri pătraţi. Grădiniţa avea 106 utilizatori, din care 96 de copii. Valoarea investiţiei este de 7,8 milioane lei.

Prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli sigure şi sănătoase’ sunt finanţate lucrările de consolidare şi refuncţionalizare a imobilelor – monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 – Liceu, vechi din 1891, şi Corp C2 – Cantină). Aceste lucrări beneficiază de o finanţare de 162.561.321,47 lei, cea mai mare din ţară, prin programul menţionat.

La sfârşitul lunii aprilie primarul Iaşiului, Mihai Chirica, şi ministrul Dezvoltări, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, au semnat contractul de finanţare, prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli sigure şi sănătoase’ a lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a cantinei Colegiului Tehnic ‘Gheorghe Asachi’, bugetul total alocat fiind de 25,9 milioane lei.

Prin acelaşi program, municipalitatea ieşeană poate obţine finanţare pentru consolidarea, reabilitarea şi eficientizarea energetică altor trei clădiri ale Colegiului Pedagogic ‘Vasile Lupu’.

De asemenea, primăria face demersuri pentru a obţine finanţare prin această sursă pentru consolidarea, reabilitarea şi eficientizarea energetică a Corpului Matei Millo al Colegiului Naţional de Artă ‘Octav Băncilă’, investiţia fiind estimată la 13,4 milioane lei.

Prin Programul ‘Şcoli sigure şi sănătoase’, Primăria Iaşi poate obţine finanţare pentru demolarea clădirilor vechi, cu risc seismic major, şi construirea unor imobile noi pentru Corpul A al Grădiniţei cu Program Normal nr. 21 din structura Şcolii Gimnaziale ‘Alexandru cel Bun’, proiectul având o valoare de peste 6,9 milioane lei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)