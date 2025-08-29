Ascultă Radio România Iași Live
IAȘI: Bărbat lovit mortal de tren la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 06:09

Un bărbat de 56 de ani a murit aseară după ce a fost acroșat de tren, la o trecere de cale ferată din zona magazinului Metro.

El a sărit în fața unui tren care circula pe direcția Suceava Nord – Iași.

Echipa medicală ajunsă la fața locului nu a putut să facă nimic pentru acesta și a fost declarat decesul.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele și au deschis un dosar penal.

Radio Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

