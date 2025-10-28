Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:25

Guvernul a aprobat modificarea ordonanţei de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului şi a eliminat unele constrângeri care împiedicau funcţionarea normală a instituţiilor. Unul dintre domeniile cele mai afectate de Ordonanţa 52 era cel cultural, iar decizia permite continuarea finanţării mai multor tipuri de activităţi.

Reporter: Modificările adoptate pentru domeniul cultural vor permite instituțiilor ca tot ce au în proiectele manageriale sau în planul lor de activitate în octombrie, noiembrie și în decembrie să le poată realiza în limita bugetelor de care dispun.

De asemenea, se pot face cheltuieli din donații și sponsorizări și din cele necesare pentru producerea, exploatarea și valorificarea de bunuri culturale, artistice, literare, editoriale, cinematografice sau protejarea, conservarea, cercetarea și promovarea bunurilor de patrimoniu cultural, sau anumite evenimente organizate în acord cu misiunea publică a instituției.

Vor fi permise și cheltuieli pentru participarea la diferite festivaluri artistice, târguri de carte, expoziții, bienale și la alte asemenea evenimente culturale și artistice.

Pentru a evita pe viitor astfel de blocaje, Ministerul Culturii a anunţat că va iniţia modificarea cadrului legislativ, pentru a separa finanţarea destinată activităţilor culturale de alte tipuri de cheltuieli.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:23

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB

Deficitul bugetar al ţării a urcat la final de septembrie la 5,39% din PIB de la 4,54 % la sfârşitul lunii august, anunţă Ministerul de...

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:22

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Consiliul Concurenţei a făcut inspecţii neanunțate la sediile a şase mari lanţuri comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare,...

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor
Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:38

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie atrage atenţia asupra unui record negativ pe care l-ar putea înregistra România dacă va...

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare