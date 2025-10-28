Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:25

Guvernul a aprobat modificarea ordonanţei de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului şi a eliminat unele constrângeri care împiedicau funcţionarea normală a instituţiilor. Unul dintre domeniile cele mai afectate de Ordonanţa 52 era cel cultural, iar decizia permite continuarea finanţării mai multor tipuri de activităţi.

Reporter: Modificările adoptate pentru domeniul cultural vor permite instituțiilor ca tot ce au în proiectele manageriale sau în planul lor de activitate în octombrie, noiembrie și în decembrie să le poată realiza în limita bugetelor de care dispun.

De asemenea, se pot face cheltuieli din donații și sponsorizări și din cele necesare pentru producerea, exploatarea și valorificarea de bunuri culturale, artistice, literare, editoriale, cinematografice sau protejarea, conservarea, cercetarea și promovarea bunurilor de patrimoniu cultural, sau anumite evenimente organizate în acord cu misiunea publică a instituției.

Vor fi permise și cheltuieli pentru participarea la diferite festivaluri artistice, târguri de carte, expoziții, bienale și la alte asemenea evenimente culturale și artistice.

Pentru a evita pe viitor astfel de blocaje, Ministerul Culturii a anunţat că va iniţia modificarea cadrului legislativ, pentru a separa finanţarea destinată activităţilor culturale de alte tipuri de cheltuieli.

