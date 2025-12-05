Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 18:39

Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre ele vor fi reorganizate sau lichidate, a anunţat într-o conferinţă de presă premierul Ilie Bolojan.

Cu acelaşi prilej, el a precizat că executivul român şi cel ungar urmează să încheie un memorandum de colaborare pentru creşterea capacităţii de transport a liniilor electrice cu scopul de a optimiza preţul energiei.

Pentru ca cetăţenii şi companiile să beneficieze în anii următor de energie sigură şi la un preţ accesibil, guvernul intenţionează să vină cu un pachet de măsuri, spunea premierul Ilie Bolojan, precizând că unele măsuri din acest pachet ţin strict de ţara noastră, în timp ce altele de colaborarea cu vecinii din Ungaria şi Austria.

Ilie Bolojan: Am căzut de acord cu premierul Viktor Orbán să pregătim un memorandum de colaborare între cele două guverne, în aşa fel încât să creştem capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria, dublând o capacitate existentă în zona judeţului Arad, pe relaţia Békéscsaba, şi construind alte reţele, deci, reţele noi, înspre nord-vestul României.

Companiile de stat trebuie să fie cât mai bine administrate şi în acest sens a fost aprobat prin memorandumul, care include 17 societăţi, ce urmează a fi reformate, spunea premierul Ilie Bolojan, astfel încât să devină cât mai competitive, să ofere servicii de calitate şi să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari.

Ilie Bolojan: Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate, în aşa fel încât după parcurgerea tuturor perioadelor să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate, 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet, v-aş spune doar câteva nume, e vorba, din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie, de compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale Bucureşti, Complexul Energetic Valea Jiului şi aşa mai departe. (Rador/ FOTO gov.ro)

Etichete:
Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 14:34

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la...

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 13:38

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus

Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își face debutul literar la ediția din acest an a Târgului de...

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 11:48

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’, prin care se cere demisia...

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă
METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 10:24

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22 Fenomene vizate: intensificări temporare ale...

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 06:50

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale...

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 15:18

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Peste 180 de edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi edituri universitare sunt prezente la Târgul...

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 13:06

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an

Bucureşti, 04 decembrie 2025 – În contextul instalării sezonului rece, Societatea Română de Pneumologie atrage atenţia asupra creşterii...

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 10:50

Zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării

Aeronave ale Forţelor Aeriene Române, germane şi ale Statelor Unite vor efectua până luni, 8 decembrie, zboruri de antrenament la joasă...

Zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării