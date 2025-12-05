Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 18:39

Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre ele vor fi reorganizate sau lichidate, a anunţat într-o conferinţă de presă premierul Ilie Bolojan.

Cu acelaşi prilej, el a precizat că executivul român şi cel ungar urmează să încheie un memorandum de colaborare pentru creşterea capacităţii de transport a liniilor electrice cu scopul de a optimiza preţul energiei.

Pentru ca cetăţenii şi companiile să beneficieze în anii următor de energie sigură şi la un preţ accesibil, guvernul intenţionează să vină cu un pachet de măsuri, spunea premierul Ilie Bolojan, precizând că unele măsuri din acest pachet ţin strict de ţara noastră, în timp ce altele de colaborarea cu vecinii din Ungaria şi Austria.

Ilie Bolojan: Am căzut de acord cu premierul Viktor Orbán să pregătim un memorandum de colaborare între cele două guverne, în aşa fel încât să creştem capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria, dublând o capacitate existentă în zona judeţului Arad, pe relaţia Békéscsaba, şi construind alte reţele, deci, reţele noi, înspre nord-vestul României.

Companiile de stat trebuie să fie cât mai bine administrate şi în acest sens a fost aprobat prin memorandumul, care include 17 societăţi, ce urmează a fi reformate, spunea premierul Ilie Bolojan, astfel încât să devină cât mai competitive, să ofere servicii de calitate şi să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari.

Ilie Bolojan: Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate, în aşa fel încât după parcurgerea tuturor perioadelor să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate, 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet, v-aş spune doar câteva nume, e vorba, din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie, de compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale Bucureşti, Complexul Energetic Valea Jiului şi aşa mai departe. (Rador/ FOTO gov.ro)