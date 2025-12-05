Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 06:50

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR.

Astfel, Executivul va discuta un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsuri urgente pentru a asigura accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi modificarea şi completarea Codul de procedură fiscală.

De asemenea, tot pe ordinea de zi a şedinţei de vineri se află modificarea, prin ordonanţă de urgenţă, a Codului fiscal în privinţa accizelor, în sensul introducerii micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize.

Proiectul de act normativ prevede, printre altele, şi limitarea eliberărilor pentru consum a cantităţii de ţigarete de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii autorizaţi sau destinatarii certificaţi, în ultimele 3 luni înainte de majorarea nivelului accizelor.

Prorogarea pentru anii următori a unor termene care au în vedere implementarea noului mecanism de finanţare a serviciilor sociale se află, de asemenea, pe agenda Guvernului, precum şi reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează.

De asemenea, Executivul mai discută şi un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează cadrul juridic pentru realizarea investiţiilor din domeniul industriei naţionale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei şi extinderii capacităţilor de producţie şi servicii pentru apărare de interes strategic necesare asigurării protecţiei intereselor esenţiale de securitate ale României.

Pe ordinea de zi a şedinţei se mai află proiecte de hotărâri care se referă la realizarea mai multor lucrări de utilitate publică de interes naţional cum sunt: deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni – Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit, tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, Autostrada Orăştie-Sibiu, Amenajarea Valea Călata, judeţul Cluj.

Guvernul urmează să aprobe şi bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2026, precum şi măsuri speciale de protecţie a magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora, condiţiile şi modul de realizare a acestora.

Executivul va mai aproba Strategia naţională privind inovarea în sectorul public 2026-2030, care urmăreşte ‘creşterea capacităţii de inovare în cadrul administraţiei publice’.

Un alt act normativ de pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern vizează actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României, ca urmare a efectuării unor lucrări de intervenţii asimilate investiţiilor, lucrări de reparaţii capitale, a reevaluării activelor fixe corporale. Astfel, valoarea de inventar actualizată pentru clădire este de 1.057.328.773,21 lei, conform notei de fundamentare a proiectului.

Guvernul urmează să mai aprobe Actul Adiţional nr. 6 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, precum şi Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

Pe ordinea de zi se află mai multe memorandumuri care vizează aprobarea semnării Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Turkmenistanului privind înfiinţarea şi operaţionalizarea ‘Rutei internaţionale de transport Marea Neagră – Marea Caspică’ (Ruta) şi Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2025-2027. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro