Guvern: CNAIR va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 19:08

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava, valoarea investiţiei ridicându-se le 1,8 miliarde lei, a precizat, joi, Guvernul.

Conform Executivului, hotărârea adoptată în acest sens prevede reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ‘Varianta de ocolire Gura Humorului’, judeţul Suceava.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. va realiza această centură ocolitoare, stabileşte actul normativ.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la circa 1,8 miliarde lei, iar finanţarea se va face din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021 – 2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, mai precizează Guvernul.

Iniţial, indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în anul 2024, dar ulterior, la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, s-a considerat necesară analizarea unei variante de traseu care să cuprindă etapizarea obiectivului de investiţii.

Astfel, prima etapă va fi în valoare de peste 811 milioane lei şi va avea un traseu în lungime de 9,275 km, cu o durată de execuţie a lucrărilor de 20 de luni, iar a doua etapă, în valoare de peste un miliard de lei, va cuprinde un traseu de 10,142 km, tot cu o durată de execuţie de 20 de luni, mai arată Guvernul. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

