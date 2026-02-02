Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » GRAMMY 2026: Lista câştigătorilor la principalele categorii

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 11:04

Los Angeles, 2 feb /Agerpres/ – Prezentăm mai jos lista câştigătorilor desemnaţi în categoriile principale la cea de-a 68-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy ce s-a desfăşurat duminică seară la Los Angeles.

GENERAL:

– Albumul anului: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA – ‘Luther’

– Cântecul anului: Billie Eilish – ‘Wildflower’

– Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean

POP:

– Cea mai bună înregistrare dance/pop: Lady Gaga – ‘Abracadabra’

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Cynthia Erivo & Ariana Grande – ‘Defying Gravity’

– Cel mai bun album pop vocal: Lady Gaga – ‘Mayhem’

– Cea mai bună interpretare pop solo: Lola Young – ‘Messy’

DANCE/ELECTRONIC:

– Cea mai bună înregistrare dance: Tame Impala – ‘End of Summer’

– Cel mai bun album Dance/Electronic: FKA Twigs – ‘Eusexua’

ROCK:

– Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails – ‘As Alive as You Need Me to Be’

– Cea mai bună interpretare rock: Yungblud – ‘Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning’

– Cea mai bună interpretare metal: Turnstile – ‘Birds’

– Cel mai bun album rock: Turnstile – ‘Never Enough’

ALTERNATIV:

– Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure – ‘Alone’

– Cel mai bun album alternativ: The Cure – ‘Songs of a Lost World’

R&B:

– Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas – ‘Vibes Don’t Lie’

– Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani – ‘Folded’

– Cel mai bun cântec R&B: Kehlani – ‘Folded’

– Cel mai bun album R&B: Leon Thomas – ‘Mutt’

RAP:

– Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar – ‘GNX’

– Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams – ‘Chains & Whips’

– Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay – ‘TV Off’

– Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA – ‘Luther’

COUNTRY:

– Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – ‘Bad as I Used to Be’ (from F1 the Movie)

– Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll – ‘Amen’

– Cel mai bun cântec country: Tyler Childers – ‘Bitin’ List’

– Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top – ‘Ain’t in It for My Health’

– Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll – ‘Beautifully Broken’

Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah. (Agerpres/ FOTO AI)

