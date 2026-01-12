Globurile de Aur 2026: Lista premiilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 09:00

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film – dramă: ‘Hamnet’.

Cel mai bun film – comedie/musical: ‘One Battle After Another’.

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura – ‘The Secret Agent’.

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley – ‘Hamnet’.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’.

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne – ‘If I Had Legs I’d Kick You’.

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard – ‘Sentimental Value’.

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’.

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’.

Cel mai bun film străin: ‘The Secret Agent’ (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: ‘Sinners’.

Cel mai bun film de animaţie: ‘KPop Demon Hunters’.

Cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson, ‘Sinners’.

Cel mai bun cântec original – ‘Golden’ – ‘KPop Demon Hunters’ (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă: ‘The Pitt’.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle – ‘The Pitt’.

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn – ‘Pluribus’.

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: ‘Adolescence’.

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham – ‘Adolescence’.

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams – ‘Dying for Sex’.

Cel mai bun serial de comedie/musical: ‘The Studio’.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen – ‘The Studio’.

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart – ‘Hacks’.

Cel mai bun podcast: ‘Good Hang with Amy Poehler’.

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty – ‘Adolescence’.

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper – ‘Adolescence’.

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: ‘Mortality’.

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.