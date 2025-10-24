Galaţi: Spitalul Judeţean, dotat cu un computer tomograf de ultimă generaţie pentru depistarea cancerului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 14:58

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a anunţat, vineri, că a fost achiziţionat şi urmează să fie instalat la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ un computer tomograf (CT) cu 128 de slice-uri, de ultimă generaţie, care va permite efectuarea unor scanări rapide şi extrem de precise.

Aparatul în valoare de aproape 5 milioane de lei face parte dintr-un proiect amplu derulat de CJ Galaţi prin Programul Sănătate, prin care unitatea medicală a fost dotată cu aparatură ultraperformantă pentru diagnosticarea şi tratarea cancerului, în valoare totală de 25 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro).

‘Continuăm să investim în sănătate şi în îmbunătăţirea serviciilor medicale, pentru a avea aici, la Galaţi, un centru de excelenţă în oncologie, unde pacienţii să beneficieze de cele mai moderne tratamente şi tehnologii medicale. Pentru noi, investiţiile în sănătate sunt cele mai preţioase investiţii – sunt investiţii care salvează vieţi’, a precizat Costel Fotea într-o declaraţie de presă.

Potrivit sursei citate, noul echipament medical va permite obţinerea unor imagini detaliate şi rapide ale organelor şi ţesuturilor, facilitând depistarea timpurie a tumorilor, inclusiv în zone greu accesibile.

De asemenea, aparatul va fi esenţial în stabilirea tratamentelor oncologice, monitorizarea evoluţiei pacienţilor şi planificarea intervenţiilor chirurgicale.

Costel Fotea a mai anunţat că aparatul va fi instalat şi pus în funcţiune în perioada următoare, iar personalul medical va beneficia de instruire specializată pentru utilizarea acestuia. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)