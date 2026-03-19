Galaţi: Peste 17.500 de elevi incluşi în proiectul unic în ţară ‘Muzeele prin ochii copiilor’

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 17:38

Un proiect unic în ţară, ‘Muzeele prin ochii copiilor’, va ajunge, odată cu ediţia din acest an, la un total de peste 17.500 de elevi beneficiari, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Potrivit sursei citate, anul acesta, aproximativ 2.500 de elevi de clasa a V-a din toate comunele judeţului Galaţi, dar şi din oraşele Tecuci, Târgu Bujor şi Bereşti, precum şi elevi din şcolile speciale, vor participa la excursii gratuite la muzeele din subordinea Consiliului Judeţean.

‘Am promis, ne ţinem de cuvânt! Continuăm şi în acest an un proiect unic în ţară, dar mai ales un proiect de suflet, ‘Muzeele prin ochii copiilor’, ajuns la ediţia a V-a, prin care mii de copii din mediul rural vor avea bucuria unor excursii şi acces gratuit la muzeele din subordinea Consiliului Judeţean. Odată cu participanţii din acest an, proiectul va ajunge la un total de peste 17.500 de elevi cuprinşi în această iniţiativă, menită să ofere tuturor copiilor acces la cunoaştere şi cultură. ‘Muzeele prin ochii copiilor’ este o fereastră deschisă către identitatea şi cultura gălăţeană – valori de care trebuie să fim mândri, pe care să le preţuim şi să le transmitem mai departe generaţiilor viitoare’, a transmis Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Excursiile vor avea loc în perioada mai-iunie, înainte de vacanţa de vară, şi vor include tururi ghidate la muzee de artă şi istorie, vizite la Grădina Botanică şi Zoo, precum şi la Muzeul Satului şi Muzeul Pescăresc din Pădurea Gârboavele.

Pe parcursul deplasărilor, copiii vor beneficia de transport asigurat, însoţitori de grup şi vor primi un mic dejun, o masă caldă, o gustare, dar şi mici suveniruri care să le amintească de aceste momente speciale.

Proiectul are ca scop facilitarea accesului copiilor la cultură şi cunoaştere, în special pentru cei din mediul rural, pentru care, în multe cazuri, aceasta reprezintă prima excursie sau prima vizită la un muzeu. (Agerpres/ FOTO facebook.com/presedintecjgalati)