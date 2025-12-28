Furtuni extreme de zăpadă afectează Suedia, Norvegia şi Finlanda

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 09:50

O puternică furtună de zăpadă traversează ţările din nordul Europei, provocând perturbări ale traficului şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică în zone extinse din Suedia, Norvegia şi Finlanda.

Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa în Suedia din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, ambele fiind ucise de copaci smulşi din rădăcină de furtuna puternică.

În Finlanda au fost suspendate temporar toate zborurile şi au fost consemnate la sol toate aeronavele pe aeroportul Kittilä, după ce viscolul extrem de puternic a împins şi deviat două avioane, pe care le-a scos pur şi simplu de pe pistă, informează BBC.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)