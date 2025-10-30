Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 10:25

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi procurorul general din Paris, Laure Beccuau, la postul radiofonic francez RTL, informează agenţiile de presă internaţionale.

Aceste noi arestări se adaugă celor care vizează doi bărbaţi, arestaţi încă de sâmbătă şi care sunt bănuiţi că au făcut parte dintr-un grup organizat.

‘Unul dintre suspecţi era într-adevăr unul dintre obiectivele anchetatorilor, îl aveam în vizor’, a precizat procuroarea franceză, adăugând că bijuteriile furate, estimate la 88 de milioane de euro, nu au fost încă găsite, relatează AFP. Cei cinci suspecţi au fost arestaţi simultan în diferite zone din Regiunea Pariziană, în jurul orei locale 21:00, miercuri, 29 octombrie, relatează EFE.

‘Urme de ADN’ îl leagă pe suspectul principal ‘de furtul care a fost comis’, a adăugat Laure Beccuau, sugerând că acesta făcea parte dintr-un grup de patru bărbaţi care au comis jaful de la Luvru pe 19 octombrie, precizează AFP.

‘Cât despre persoanele care au fost plasate în arest, acestea sunt persoane care pot eventual să ne informeze despre desfăşurarea faptelor’, a declarat procuroarea din Paris, fără să facă alte dezvăluiri despre profilul persoanelor reţinute.

‘Percheziţiile au avut loc în cursul serii şi al nopţii trecute, dar nu ne-au permis să găsim prada furată în timpul jafului’, a subliniat ea.

Conform Reuters, postul TV francez BFM raportase joi dimineaţă că încă o persoană a fost arestată în Regiunea Pariziană (RP) miercuri seară şi că acel bărbat este suspectat că a fost prezent la locul infracţiunii pe 19 octombrie, data la care a fost comis furtul.

AFP precizează că doi bărbaţi suspectaţi de participarea la spectaculosul jaf comis la Muzeul Luvru din Paris au fost arestaţi şi puşi sub acuzare miercuri seară, însă bijuteriile sustrase nu au fost încă găsite.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi 39 de ani, care au fost arestaţi sâmbătă seara, au fost puşi sub acuzare pentru ‘furt în bandă organizată şi asociere în scopul comiterii unei infracţiuni’ şi plasaţi în arest preventiv, a anunţat în cursul serii trecute Parchetul din Paris.

‘Singurul comentariu pe care vi-l putem oferi în această seară este că există o discrepanţă enormă între caracterul extraordinar al acestui caz şi personalitatea absolut obişnuită a clientului nostru’, au declarat în faţa jurnaliştilor avocaţii suspectului în vârstă de 34 de ani, Reda Ghilaci şi David Bocobza.

Avocaţii celui de-al doilea inculpat nu au dorit să facă declaraţii.

Cei doi bărbaţi arestaţi iniţial au ‘recunoscut parţial faptele’, a declarat procurorul din Paris, Laure Beccuau, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sfârşitul după-amiezii de ieri. Aceştia sunt suspectaţi că ar fi ‘pătruns în galeria Apollo pentru a fura bijuteriile’, a precizat ea.

Procurorul Laure Beccuau a adăugat că ‘în acest stadiu nu există niciun element care să permită să se afirme că infractorii ar fi beneficiat de vreun fel de complicitate din partea personalului muzeului’.

În schimb, ‘nu excludem posibilitatea’ existenţei unui grup mult mai numeros decât cei patru infractori surprinşi de camerele de supraveghere, a adăugat ea.

‘Bijuterii nevandabile’

Bijuteriile ‘nu se află încă în posesia noastră. Vreau să-mi păstrez speranţa că vor fi găsite şi vor putea fi returnate Muzeului Luvru şi, în sens mai larg, naţiunii’, a declarat doamna Beccuau.

‘Aceste bijuterii sunt, evident, nevandabile. Reamintim că (…) oricine le-ar cumpăra s-ar face vinovat, la rândul său, de complicitate la această infracţiune. Încă mai este timp să le restituiţi’, a adăugat ea.

Cei doi bărbaţi arestaţi iniţial locuiesc în Aubervilliers, o suburbie populară din regiunea Parisului.

Unul dintre ei a fost reţinut sâmbătă seară pe aeroportul parizian Roissy-Charles de Gaulle, în timp ce se pregătea să se îmbarce spre Algeria ‘fără bilet de întoarcere în Franţa’. În vârstă de 34 de ani, acesta este de naţionalitate algeriană şi locuieşte în Franţa din 2010. El este deja cunoscut de Poliţie şi justiţie pentru fapte legate în principal de infracţiuni rutiere şi un furt, potrivit procurorului general din Paris.

Al doilea, în vârstă de 39 de ani, a fost reţinut în apropierea locuinţei sale. ‘Nu există niciun element care să indice că intenţiona să plece în străinătate’, a declarat procurorul. Suspectul reţinut era deja cunoscut pentru fapte de furt calificat.

Doamna Beccuau a subliniat munca ‘de zi şi de noapte’ a celor aproximativ o sută de anchetatori şi magistraţi implicaţi în acest dosar.

Valoarea bijuteriilor sustrase în timpul acestui jaf rocambolesc, care a făcut înconjurul lumii, este estimată la 88 de milioane de euro, a indicat ea anterior.

În jurul orei locale 09:30, pe 19 octombrie, membrii unui grup de infractori au instalat un camion cu platformă elevatoare în faţa unei laturi a Muzeului Luvru, pe un chei de-a lungul Senei, iar doi dintre ei, cu feţele acoperite, au escaladat zidurile muzeului cu ajutorul unei nacele pentru a pătrunde în galeria Apollon.

Securitatea sub semnul întrebării

După ce au spart o fereastră şi vitrinele cu bijuterii cu ajutorul unor discuri abrazive, hoţii au fugit pe două scutere conduse de complicii lor.

Jaful a durat în total mai puţin de opt minute.

În timpul fugii, hoţii au scăpat pe jos coroana împărătesei Eugénie, soţia împăratului Napoleon al III-lea, care a fost deteriorată.

Directoarea Muzeului Luvru a declarat că restaurarea acesteia ar fi ‘o operaţiune foarte delicată’, a remarcat doamna Beccuau.

Cazul a provocat dezbateri aprinse cu privire la securitatea Luvrului, unul dintre cele mai vizitate muzee din lume.

Scandalul a dus şi la o primă confruntare între autorităţile franceze. Noul prefect al Poliţiei din Paris, Patrice Faure, s-a declarat miercuri ‘ferm împotriva’ instalării unui comisariat de poliţie în interiorul Luvrului, cerută de preşedinţia muzeului după acest jaf.

Preşedintele Comisiei pentru cultură din Senatul Franţei, Laurent Lafon, a declarat marţi, după o vizită la instalaţiile de securitate ale Muzeului Luvru, că securitatea instituţiei ‘nu este conformă cu ceea ce se poate aştepta de la un muzeu din zilele noastre’.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat miercuri că ‘aşteaptă’ concluziile anchetei administrative privind securitatea muzeului, care ar trebui să fie făcute publice în cursul serii. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro