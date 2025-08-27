Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Tragedie pe șosea: un mort și cinci răniți în apropierea localității Manoleasa, jud. Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 06:45

Conduceți prudent: șase persoane implicate într-un grav accident rutier produs în apropierea localității Manoleasa.

Un grav accident rutier a avut loc în această dimineață, pe DN 24C, în apropierea localității Manoleasa, soldat cu rănirea a cinci persoane și decesul unei alte victime.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere și descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim ajutor SMURD, precum și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acționat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să declare decesul la fața locului. Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.

Pentru a preveni astfel de tragedii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Nicolae Iorga” al județului Botoșani reamintește conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, a adaptării vitezei la condițiile de drum și a unei conduite prudente la volan, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO ISU BT

