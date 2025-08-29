(FOTO) Incendiu puternic la restaurantul Levant din Galați

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 06:05

Un incendiu puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit, aseară, la un restaurant din municipiul Galaţi, din care s-au autoevacuat 40 de persoane.

Nu au fost victime.

Pompierii au intervenit cu autospeciale de stingere, autocisterne și echipaje SMURD.

Din primele informaţii, în restaurant era în desfăşurare o petrecere.

Urmează ca pompierii să stabilească ce a provocat incendiul.

Radio Iași/FOTO ISU GL