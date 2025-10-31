(FOTO) Campanie cu suflet la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 11:31

La Spitalul de Psihiatrie Murgeni, toamna nu înseamnă doar frunze colorate și arome de dovleac copt, ci și o nouă ocazie de a aduce bucurie pacienților internați. Sub deviza „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”, unitatea medicală a lansat o campanie de strângere de dovleci, menită să transforme un gest simplu într-un prilej de zâmbete și speranță.

Evenimentul central al campaniei, „Balul Bostanilor”, este programat astăzi și promite o atmosferă plină de culoare, creativitate și voie bună. Pacienții vor participa la ateliere de sculptat și decorat dovleci, vor purta măști și costume tematice adunate din donațiile comunității și vor fi implicați în concursuri de dans, unde vor fi aleși Regele și Regina Balului.

Reprezentanții spitalului spun că, dincolo de aspectul ludic, evenimentul are o importantă componentă terapeutică. Activitățile creative contribuie la îmbunătățirea stării emoționale a pacienților și la reducerea izolării, susținând astfel procesul de recuperare.

„Pentru mulți dintre pacienți, aceste momente de implicare și socializare sunt adevărate surse de speranță. Un simplu dovleac donat se poate transforma într-o zi întreagă de bucurie”, a declarat asistentul social Sergiu Stratulat, coordonatorul campaniei.

