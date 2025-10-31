Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO) Campanie cu suflet la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”

(FOTO) Campanie cu suflet la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”

(FOTO) Campanie cu suflet la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 11:31

Campanie cu suflet la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”

La Spitalul de Psihiatrie Murgeni, toamna nu înseamnă doar frunze colorate și arome de dovleac copt, ci și o nouă ocazie de a aduce bucurie pacienților internați. Sub deviza „Pentru tine-i doar un fleac, donează-ne un dovleac!”, unitatea medicală a lansat o campanie de strângere de dovleci, menită să transforme un gest simplu într-un prilej de zâmbete și speranță.

Evenimentul central al campaniei, „Balul Bostanilor”, este programat astăzi și promite o atmosferă plină de culoare, creativitate și voie bună. Pacienții vor participa la ateliere de sculptat și decorat dovleci, vor purta măști și costume tematice adunate din donațiile comunității și vor fi implicați în concursuri de dans, unde vor fi aleși Regele și Regina Balului.

Reprezentanții spitalului spun că, dincolo de aspectul ludic, evenimentul are o importantă componentă terapeutică. Activitățile creative contribuie la îmbunătățirea stării emoționale a pacienților și la reducerea izolării, susținând astfel procesul de recuperare.

 

„Pentru mulți dintre pacienți, aceste momente de implicare și socializare sunt adevărate surse de speranță. Un simplu dovleac donat se poate transforma într-o zi întreagă de bucurie”, a declarat asistentul social Sergiu Stratulat, coordonatorul campaniei.

Radio Iași/Vasile Geles

Etichete:
Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 10:20

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025) CĂLĂTORII ÎN LUMEA CĂRȚII În perioada 3–7 noiembrie...

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)
Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 10:17

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară

Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână, în care ar putea adopta un act normativ referitor la...

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 09:36

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va...

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:57

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a cerut deblocarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea fondului de burse pentru studenți,...

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:37

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România

Social-democrații cer explicații de la Guvern privind retragerea unor militari americani din România. Președintele interimar al PSD, Sorin...

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:36

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus mai repede în România, dacă se confirmă faptul că nu se opune extradării și este de acord să se predea...

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:32

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție

Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătorește 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referință în istoria comunicării și al culturii...

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:29

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va...

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie