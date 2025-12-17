(FOTO) Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:28

Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița. Intervenție de urgență a echipajelor medicale și a pompierilor.

Un accident rutier s-a produs pe drumul dintre Huși și Albița, la ieșirea din localitatea Râșești, unde un camion cisternă încărcat cu GPL s-a răsturnat.

La primul apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată posibilitatea existenței unei victime, motiv pentru care la fața locului a fost trimisă de urgență o ambulanță SAJ C2 cu medic, din substația Huși.

În urma verificărilor documentelor, autocisterna este încărcată cu 21 de tone GPL.

În urma accidentului a rezultat o victim, șoferul camionului, care s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Secția de Pompieri Huși s-a deplasat la locul evenimentului cu o autospecială de stingere, încadrată cu șase militari, pentru asigurarea zonei și gestionarea riscurilor generate de încărcătura periculoasă.

Autoritățile monitorizează situația pentru prevenirea unui eventual pericol de incendiu sau poluare, iar traficul în zonă poate fi afectat temporar.

Radio Iași/Vasile Geles