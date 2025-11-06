Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 06:15 / actualizat: 6 noiembrie 2025, 7:57

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţia filmului artistic „Mirese” în regia lui Pantelis Voulgaris.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu reprezentanţii Comunităţii Elene din Iaşi, va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, în Sala „Diotima”, începând cu ora 17:00.

Proiecţia de film se desfăşoară în cadrul proiectului „Multiculturalitate în arta cinematografică” ediţia a V-a, perioada 23 octombrie – 11 decembrie.

În perioada menţionată cele opt comunităţi de minorităţi din Iaşi – comunitatea armeană, a evreilor, a grecilor, cea poloneză, a rromilor, a ruşilor-lipoveni şi a ucrainenilor, comunitatea araba din Iaşi – vor propune publicului cinefil filme artistice şi documentare tematice reprezentative pentru fiecare grup etnic. Toate dezbaterile proiecţiilor cinematografice vor fi moderate de Conferenţiar univ. dr. Ioana Petcu de la Facultatea de teatru a UNAG Iaşi. Scopul evenimentului este promovrea culturii multietnice şi educarea nonformală şi dezvoltare comunitară. Accesul publicului în sala de spectacol este liberă.

O poveste despre emotii puternice, despre dileme si incertitudini, despre hotarari si consecinte, despre atitudinea responsabila si justa. Un film compus din mici momente pline de gratie, din priviri, atingeri, mangaieri si incuviintari – o multime de lucruri dintre cele care fac din viata fiecaruia dintre noi un spectacol unic, irepetabil. Filmul spune povestea uneia din cele 700 de mirese prin posta, originare din Grecia, si a unui fotograf american, ce se intalnesc la bordul unei nave, in drum spre New York, in 1922.

Pantelis Voulgaris este un regizor și scenarist grec. Primul său lungmetraj „To proxenio tis Annas” în 1972 a câștigat premiul I la Festivalul Internațional de Film de la Salonic. Filmul său din 1989 „The Striker with Number 9” a fost înscris la a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.