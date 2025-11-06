Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 06:15 / actualizat: 6 noiembrie 2025, 7:57

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţia filmului artistic „Mirese” în regia lui Pantelis Voulgaris.
Evenimentul, organizat în parteneriat cu reprezentanţii Comunităţii Elene din Iaşi, va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, în Sala „Diotima”, începând cu ora 17:00.
Proiecţia de film se desfăşoară în cadrul proiectului „Multiculturalitate în arta cinematografică” ediţia a V-a, perioada 23 octombrie – 11 decembrie.
În perioada menţionată cele opt comunităţi de minorităţi din Iaşi – comunitatea armeană, a evreilor, a grecilor, cea poloneză, a rromilor, a ruşilor-lipoveni şi a ucrainenilor, comunitatea araba din Iaşi – vor propune publicului cinefil filme artistice şi documentare tematice reprezentative pentru fiecare grup etnic. Toate dezbaterile proiecţiilor cinematografice vor fi moderate de Conferenţiar univ. dr. Ioana Petcu de la Facultatea de teatru a UNAG Iaşi. Scopul evenimentului este promovrea culturii multietnice şi educarea nonformală şi dezvoltare comunitară. Accesul publicului în sala de spectacol este liberă.
O poveste despre emotii puternice, despre dileme si incertitudini, despre hotarari si consecinte, despre atitudinea responsabila si justa. Un film compus din mici momente pline de gratie, din priviri, atingeri, mangaieri si incuviintari – o multime de lucruri dintre cele care fac din viata fiecaruia dintre noi un spectacol unic, irepetabil. Filmul spune povestea uneia din cele 700 de mirese prin posta, originare din Grecia, si a unui fotograf american, ce se intalnesc la bordul unei nave, in drum spre New York, in 1922.
Pantelis Voulgaris este un regizor și scenarist grec. Primul său lungmetraj „To proxenio tis Annas” în 1972 a câștigat premiul I la Festivalul Internațional de Film de la Salonic. Filmul său din 1989 „The Striker with Number 9” a fost înscris la a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.
Etichete:
Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 06:49

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

12 medici care susţin că şi-ar fi făcut specializările în Republica Moldova sunt cercetaţi în România pentru că ar fi folosit diplome false...

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova
Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:25

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara....

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara
Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:23

Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani

Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a...

Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:09

Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani au fost solicitaţi, miercuri, să intervină pe strada Împărat...

Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 10:56

CCR analizează astăzi modificările la sistemul de plată al pensiilor private

Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri, 5 noiembrie, pentru sesizările depuse separat de Înalta Curte de Casaţie şi...

CCR analizează astăzi modificările la sistemul de plată al pensiilor private
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 09:38

(AUDIO) Botoșani: Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni a fost închis

Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni,  Botoșani, a fost închis de autoritățile județene. Decizia a...

(AUDIO) Botoșani: Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni a fost închis
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 08:49

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași. Pelicula transpune povestea de viață a dirijorului și...

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:23

Secretarul general NATO vine în România

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa...

Secretarul general NATO vine în România