Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 06:15

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu, transformând orașul într-un mic paradis cinefil, cu proiecții premiate pe Croazetă și povești cinematografice ce traversează emoții, culturi și continente.

Irina Margareta Nistor va ghida publicul prin universul fiecărui film, cu introduceri savuroase și povești din culisele marilor ecrane. 🎟️ Biletele sunt disponibile pe cinemaiasi.ro și la casieria Ateneului Național.

FILME DE NERATAT LA LES FILMS DE CANNES À IAȘI 2025

It Was Just an Accident, regia Jafar Panahi, câștigător al prestigiosului trofeu Palme d’Or.
Un gest banal schimbă destine. Panahi livrează un film intens, ironic și profund politic, cu un final de neuitat. „Un impact emoțional puternic și o poveste captivantă”, scrie Deadline Hollywood.

Sentimental Value, regia Joachim Trier, cu Renate Reinsve, Stellan Skarsgård și Elle Fanning, câștigător
Grand Prix, al doilea premiu ca importanță la Cannes.
Un tată, două fiice și o casă plină de amintiri. Trier explorează cu tandrețe legăturile dintre iubire, amintiri și moștenirea emoțională.

Sound of Falling, regia Mascha Schilinski, Premiul Juriului
Patru generații de femei într-o poveste hipnotică filmată ca un jurnal intim al timpului. Poetic, senzorial, inconfundabil. De neratat.

Sirāt, regia Oliver Laxe, Premiul Juriului
Un tată pornește în căutarea fiicei sale prin deșertul Saharei, într-o odisee vizuală despre pierdere și regăsire, despre disperare și speranță.

The Secret Agent, regia Kleber Mendonça Filho, cu Wagner Moura
Premiul pentru Cel mai bun actor și regizor. Brazilia anilor ’70, sub regim militar. Un thriller politic elegant, cu accente de comedie neagră și o atmosferă vintage fascinantă.

Resurrection, regia Bi Gan, Premiul Special
O lume fără vise și un film care explorează simțurile, memoria și imaginația printr-o orchestră vizuală amețitoare.

Two Prosecutors, regia Serghei Loznița
În plin regim sovietic, un tânăr procuror descoperă corupția din interiorul sistemului. Un film dens și tulburător despre căutarea adevărului.
Nouvelle Vague, regia Richard Linklater
Un tribut vibrant adus cinemaului francez și spiritului anilor ’50. Reconstituirea realizării capodoperei À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, cu un duo magnetic: Zoey Deutch și Aubry Dullin.

Filmele sunt distribuite în România după cum urmează:
● Sentimental Value – Bad Unicorn
● Sound of Falling, Resurrection – Voodoo Films
● The Secret Agent, Nouvelle Vague – Independența Film
● It Was Just an Accident, Sirāt – Transilvania Film
● Two Prosecutors – Avanpost

3 zile de cinema intens. 8 filme premiate. Un oraș care respiră film prin Les Films de Cannes à Iași.

Etichete:
Secretarul general NATO vine în România
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:23

Secretarul general NATO vine în România

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa...

Secretarul general NATO vine în România
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:17

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale...

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale
Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:40

Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina

Trei persoane din localitatea Dumbrava Roşie, membri ai aceleiaşi familii, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă...

Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina
Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:25

Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat marţi că structura metalică a heliportului de la Spitalul Judeţean de...

Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:05

Iași: Muzeul „Poni–Cernătescu” marchează 34 de ani de la deschiderea  pentru public prin implicarea în programul european PROBLEU

Cu prilejul aniversării a 34 de ani de la deschiderea pentru public, Muzeul „Poni–Cernătescu” din cadrul Complexului Muzeal Național...

Iași: Muzeul „Poni–Cernătescu” marchează 34 de ani de la deschiderea  pentru public prin implicarea în programul european PROBLEU
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:39

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

În urma morţii muncitorului în vârstă de 66 de ani, Procuratura din Roma urmăreşte acuzaţiile de ucidere din culpă în cadrul anchetei...

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din...

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:15

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e...

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă