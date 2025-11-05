Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 06:15

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu, transformând orașul într-un mic paradis cinefil, cu proiecții premiate pe Croazetă și povești cinematografice ce traversează emoții, culturi și continente.

Irina Margareta Nistor va ghida publicul prin universul fiecărui film, cu introduceri savuroase și povești din culisele marilor ecrane. 🎟️ Biletele sunt disponibile pe cinemaiasi.ro și la casieria Ateneului Național.

FILME DE NERATAT LA LES FILMS DE CANNES À IAȘI 2025

It Was Just an Accident, regia Jafar Panahi, câștigător al prestigiosului trofeu Palme d’Or.

Un gest banal schimbă destine. Panahi livrează un film intens, ironic și profund politic, cu un final de neuitat. „Un impact emoțional puternic și o poveste captivantă”, scrie Deadline Hollywood.

Sentimental Value, regia Joachim Trier, cu Renate Reinsve, Stellan Skarsgård și Elle Fanning, câștigător

Grand Prix, al doilea premiu ca importanță la Cannes.

Un tată, două fiice și o casă plină de amintiri. Trier explorează cu tandrețe legăturile dintre iubire, amintiri și moștenirea emoțională.

Sound of Falling, regia Mascha Schilinski, Premiul Juriului

Patru generații de femei într-o poveste hipnotică filmată ca un jurnal intim al timpului. Poetic, senzorial, inconfundabil. De neratat.

Sirāt, regia Oliver Laxe, Premiul Juriului

Un tată pornește în căutarea fiicei sale prin deșertul Saharei, într-o odisee vizuală despre pierdere și regăsire, despre disperare și speranță.

The Secret Agent, regia Kleber Mendonça Filho, cu Wagner Moura

Premiul pentru Cel mai bun actor și regizor. Brazilia anilor ’70, sub regim militar. Un thriller politic elegant, cu accente de comedie neagră și o atmosferă vintage fascinantă.

Resurrection, regia Bi Gan, Premiul Special

O lume fără vise și un film care explorează simțurile, memoria și imaginația printr-o orchestră vizuală amețitoare.

Two Prosecutors, regia Serghei Loznița

În plin regim sovietic, un tânăr procuror descoperă corupția din interiorul sistemului. Un film dens și tulburător despre căutarea adevărului.

Nouvelle Vague, regia Richard Linklater

Un tribut vibrant adus cinemaului francez și spiritului anilor ’50. Reconstituirea realizării capodoperei À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, cu un duo magnetic: Zoey Deutch și Aubry Dullin.

Filmele sunt distribuite în România după cum urmează:

● Sentimental Value – Bad Unicorn

● Sound of Falling, Resurrection – Voodoo Films

● The Secret Agent, Nouvelle Vague – Independența Film

● It Was Just an Accident, Sirāt – Transilvania Film

● Two Prosecutors – Avanpost

3 zile de cinema intens. 8 filme premiate. Un oraș care respiră film prin Les Films de Cannes à Iași.