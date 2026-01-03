Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:38

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor, dacă autorităţile nu iau măsuri, avertizează specialiştii.

Pe de altă parte, în scenariul cel mai optimist, preţurile practicate ar putea chiar să scadă uşor sub plafonul de 31 de bani pe kilowatt-oră, cât este în prezent.

Reporter: Iulian Olescu – Dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul expirării plafonărilor de preţuri, cel mai probabil se va ajunge în situaţia în care, în lipsa intrării de gaze pe piaţă pentru a fi vândute la preţuri rezonabile, furnizorii vor intra în panică, neavând ce să ofere clienţilor, şi vor cumpăra indiferent de preţ, spune preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Dumitru Chisăliţă: Dacă vreţi scenariul cel mai prost, înseamnă o situaţie care să determine creşterea facturilor cu peste 10-15%, poate chiar 20%.

Reporter: Al doilea scenariu presupune anunţarea cât mai rapidă de către autorităţi ce se va întâmpla de la 1 aprilie, iar dacă decizia este de renunţare la plafonare, vor apărea oferte cu preţuri ce vor conduce la o creştere uşoară de aproximativ 5% a facturilor, consideră Dumitru Chisăliţă. Acesta adaugă că al treilea scenariu, care ar trebui să fie cel mai normal, presupune ca autorităţile să stabilească un pachet de acţiuni pe care furnizorii, importatorii şi producătorii ar trebui să fie obligaţi să le întreprindă, în aşa fel încât românii să înţeleagă că au posibilitatea să obţină nişte preţuri mai bune şi să putem să discutăm de o scădere a preţului gazului cu 5% până la 10%, faţă de ce înseamnă preţul plafonat din momentul de faţă.

Realizator: Reamintim că plafonarea preţului la energia electrică a expirat la 1 iulie anul trecut.

