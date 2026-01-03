Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:38

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor, dacă autorităţile nu iau măsuri, avertizează specialiştii.

Pe de altă parte, în scenariul cel mai optimist, preţurile practicate ar putea chiar să scadă uşor sub plafonul de 31 de bani pe kilowatt-oră, cât este în prezent.

Reporter: Iulian Olescu – Dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul expirării plafonărilor de preţuri, cel mai probabil se va ajunge în situaţia în care, în lipsa intrării de gaze pe piaţă pentru a fi vândute la preţuri rezonabile, furnizorii vor intra în panică, neavând ce să ofere clienţilor, şi vor cumpăra indiferent de preţ, spune preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Dumitru Chisăliţă: Dacă vreţi scenariul cel mai prost, înseamnă o situaţie care să determine creşterea facturilor cu peste 10-15%, poate chiar 20%.

Reporter: Al doilea scenariu presupune anunţarea cât mai rapidă de către autorităţi ce se va întâmpla de la 1 aprilie, iar dacă decizia este de renunţare la plafonare, vor apărea oferte cu preţuri ce vor conduce la o creştere uşoară de aproximativ 5% a facturilor, consideră Dumitru Chisăliţă. Acesta adaugă că al treilea scenariu, care ar trebui să fie cel mai normal, presupune ca autorităţile să stabilească un pachet de acţiuni pe care furnizorii, importatorii şi producătorii ar trebui să fie obligaţi să le întreprindă, în aşa fel încât românii să înţeleagă că au posibilitatea să obţină nişte preţuri mai bune şi să putem să discutăm de o scădere a preţului gazului cu 5% până la 10%, faţă de ce înseamnă preţul plafonat din momentul de faţă.

Realizator: Reamintim că plafonarea preţului la energia electrică a expirat la 1 iulie anul trecut.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:48

Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie

În ţară, Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie. Executivul...

Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie
Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:40

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an. Proiectul trebuie adoptat cât mai curând, pentru...

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an
Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:33

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie, dar s-au majorat şi cele pentru autoturisme. La locuinţe, impozitele...

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie
Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:14

Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)

În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a ţării, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc...

Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 07:40

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie, pentru a obţine bani europeni

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie la Agenţia pentru Finanţare a Investiţiilor Rurale, pentru a obţine...

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie, pentru a obţine bani europeni
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 11:34

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în ianuarie în programul social de finanţare a costurilor şcolii de şoferi

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în luna ianuarie pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi prin programul ‘Permis...

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în ianuarie în programul social de finanţare a costurilor şcolii de şoferi
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 10:41

METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 02-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:53

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru...

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi