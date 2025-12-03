Evenimentele lunii decembrie la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 14:27

Luna decembrie aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă la Palatul Culturii din Iași, prin intermediul a numeroase evenimente: expoziții, târg al meșterilor populari, ateliere de educație muzeală, lansări de carte, proiecte caritabile, concerte și recitaluri organizate alături de parteneri de tradiție: Ateneul Național din Iași, Opera Națională Română Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Publicul pasionat de istorie, artă, etnografie, știință și tehnică este invitat să viziteze muzeele din Palatul Culturii, programul acestei luni fiind pigmentat cu noutăți expoziționale și nu numai.

După o primă ediție de succes în 2024, „Târgul de Moș Nicolae al meșterilor populari”, organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” din Iași, revine la Palat sâmbătă, 6 decembrie 2025 (orele 10.00 – 20.00) și duminică, 7 decembrie (orele 9.00 – 17.00). De asemenea, Muzeul Etnografic al Moldovei invită publicul să viziteze, începând de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 10.00, tradiționala expoziție „Datini și obiceiuri de iarnă”.

„Ca de fiecare dată, vă invităm să vă bucurați de atmosfera de la Palat, de patrimoniu, de tradiții, de obiceiuri specifice acestei perioade a anului și, desigur, de întâlnirile cu invitații noștri extraordinari”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Centenarul Palatului – 100 de ani de la inaugurarea clădirii emblematice a Iașului, împlinirea a 70 de ani de când edificiul adăpostește cele patru muzee din Palatul Culturii, deschiderea Galeriei de Artă Românească, marcând 165 de ani de la înființarea primei Pinacoteci din Principatele Unite, acestea sunt doar câteva dintre evenimentele anului 2025, care continuă să aibă reverberații în rândul publicului și al specialiștilor. Momentele aniversare au prilejuit deschiderea a numeroase expoziții, care pot fi vizitate pe parcursul lunii decembrie:

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” – 70 de ani de la înființare – expozițiile „File de istorie” și „Donații și donatori”;

70 de ani de la înființare – expozițiile „File de istorie” și „Donații și donatori”; Muzeul de Istorie a Moldovei – „Descoperiri de excepție la Dobrovăț”; „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”; „Palatul din inima Iașului”; „Jubileu – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”, expoziție organizată de Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;

– „Descoperiri de excepție la Dobrovăț”; „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”; „Palatul din inima Iașului”; „Jubileu – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”, expoziție organizată de din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași; Muzeul de Artă – Galeria de Artă Românească; expoziția de artă plastică „Spațiul”, semnată de Vladimir Păun Vrapciu; expoziția internațională „Despre portrete #4”.

Reamintim că muzeele din Palatul Culturii sunt deschise de marți până duminică, orele 10.00 – 17.00, iar sălile reprezentative ale Palatului pot fi vizitate în fiecare zi, între orele 9.00 și 22.00.

Vă așteptăm cu drag! (Comunicat Palatul Culturii Iași/ FOTO palatulculturii.ro)