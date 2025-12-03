Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Evenimentele lunii decembrie la Palatul Culturii din Iași

Evenimentele lunii decembrie la Palatul Culturii din Iași

Evenimentele lunii decembrie la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 14:27

Luna decembrie aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă la Palatul Culturii din Iași, prin intermediul a numeroase evenimente: expoziții, târg al meșterilor populari, ateliere de educație muzeală, lansări de carte, proiecte caritabile, concerte și recitaluri organizate alături de parteneri de tradiție: Ateneul Național din Iași, Opera Națională  Română Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Publicul pasionat de istorie, artă, etnografie, știință și tehnică este invitat să viziteze muzeele din Palatul Culturii, programul acestei luni fiind pigmentat cu noutăți expoziționale și nu numai.

După o primă ediție de succes în 2024, „Târgul de Moș Nicolae al meșterilor populari”, organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” din Iași, revine la Palat sâmbătă, 6 decembrie 2025 (orele 10.00 – 20.00) și duminică, 7 decembrie (orele 9.00 – 17.00). De asemenea, Muzeul Etnografic al Moldovei invită publicul să viziteze, începând de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 10.00, tradiționala expoziție „Datini și obiceiuri de iarnă”.

„Ca de fiecare dată, vă invităm să vă bucurați de atmosfera de la Palat, de patrimoniu, de tradiții, de obiceiuri specifice acestei perioade a anului și, desigur, de întâlnirile cu invitații noștri extraordinari”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Centenarul Palatului – 100 de ani de la inaugurarea clădirii emblematice a Iașului, împlinirea a 70 de ani de când edificiul adăpostește cele patru muzee din Palatul Culturii, deschiderea Galeriei de Artă Românească, marcând 165 de ani de la înființarea primei Pinacoteci din Principatele Unite, acestea sunt doar câteva dintre evenimentele anului 2025, care continuă să aibă reverberații în rândul publicului și al specialiștilor. Momentele aniversare au prilejuit deschiderea a numeroase expoziții, care pot fi vizitate pe parcursul lunii decembrie:

  • Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” – 70 de ani de la înființare – expozițiile „File de istorie” și „Donații și donatori”;
  • Muzeul de Istorie a Moldovei – „Descoperiri de excepție la Dobrovăț”; „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”; „Palatul din inima Iașului”; „Jubileu – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”, expoziție organizată de Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;
  • Muzeul de Artă – Galeria de Artă Românească; expoziția de artă plastică „Spațiul”, semnată de Vladimir Păun Vrapciu; expoziția internațională „Despre portrete #4”.

Reamintim că muzeele din Palatul Culturii sunt deschise de marți până duminică, orele 10.00 – 17.00, iar sălile reprezentative ale Palatului pot fi vizitate în fiecare zi, între orele 9.00 și 22.00.

Vă așteptăm cu drag! (Comunicat Palatul Culturii Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

Etichete:
Azi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Specialiștii atrag atenția că dizabilitatea nu este numai o problemă medicală, ci una de drepturi ale omului
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 17:26

Azi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Specialiștii atrag atenția că dizabilitatea nu este numai o problemă medicală, ci una de drepturi ale omului

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Societatea Română de Realibilitare Medicală se alătură specialiștilor europeni...

Azi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Specialiștii atrag atenția că dizabilitatea nu este numai o problemă medicală, ci una de drepturi ale omului
Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 17:00

Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră

Armata română a distrus o dronă navală care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, a anunţat astăzi Ministerul român al Apărării...

Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră
(AUDIO) Comandamentul de iarnă, activat astăzi la Iași
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 16:34

(AUDIO) Comandamentul de iarnă, activat astăzi la Iași

Autoritățile locale din municipiul Iași au activat, astăzi, Comandamentul de iarnă. Peste 160 de echipamente sunt pregătite să intervină în...

(AUDIO) Comandamentul de iarnă, activat astăzi la Iași
Mâine se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 15:37

Mâine se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Mâine se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 14:35

(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută

Tarifele de furnizare a apei potabile și cele pentru canalizare cresc semnificativ, în județul Iași, de la 1 ianuarie. Astfel, prețurile vor fi...

(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 14:24

Primul proiect al regizorului Botond Nagy la Naționalul din Iași: premiera ”Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec

Pentru prima dată într-un proiect cu trupa Teatrului Național Iași, regizorul Botond Nagy montează pe scena Teatrului la Cub spectacolul Femeia...

Primul proiect al regizorului Botond Nagy la Naționalul din Iași: premiera ”Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 14:17

Colegiul Medicilor din Iași organizează „Medicii împreună pentru comunitate”: strângere de fonduri și premierea celor mai buni specialiști din 2025

Colegiul Medicilor Iași organizează o nouă ediție a evenimentului „Medicii împreună pentru comunitate”, dedicat comunității medicale...

Colegiul Medicilor din Iași organizează „Medicii împreună pentru comunitate”: strângere de fonduri și premierea celor mai buni specialiști din 2025
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 12:48

Cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, la Palatul Culturii din Iași

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la cea de-a II-a ediție a „Târgului de...

Cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, la Palatul Culturii din Iași