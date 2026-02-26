Dosar penal după ce un elev de 12 ani a fost agresat de profesorul de sport
Reprezentanții Secției rurale numărul 6 din Pașcani au deschis un dosar penal față de un profesor de la școala gimnazială din Moțca.
Conform datelor preliminare, un copil în vârstă de 12 ani a fost agresat fizic de profesorul de sport în timpul unei ore.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Adina Ioana Ciobanu ne-a precizat că dosarul penal este deschis pentru infracțiunea de purtare abuzivă.
Purtătorul de cuvânt al Spitalului municipal din Pașcani, Delia Molocea a adăugat că minorul a fost redirecționat către Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pentru investigații suplimentare.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO arhivă)