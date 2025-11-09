Ascultă Radio România Iași Live
Doi români au fost victime colaterale într-un atac armat în Piaţa Taksîm din Istanbul

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 13:29 / actualizat: 10 noiembrie 2025, 6:30

Doi cetățenii români au fost răniți azi noapte în Piaţa Taksîm din Istanbul în urma unui atac cu pistolul. Cei doi români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți ușor, a precizat ministra de externe Oana Ţoiu pe Facebook. Potrivit presei de la Istanbul, românii ar fi fost victime colaterale ale unui conflict izbucnit între doi patroni turci.

Reporter: Presa turcă a relatat despre acest incident ca fiind vorba despre un conflict cu arme de foc între doi comercianți, petrecut în una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului. Potrivite surselor locale conflictul a avut loc pe o stradă la câțiva pași de Piaţa Taksîm.

Din informațiile preluate de mai multe publicații turce, conflictul a izbucnit între proprietarul unui hotel și proprietarul unei cafenele vecine, pe fondul unor nemulțumiri legate de zgomot.

După un schimb de replici, unul dintre bărbați s-a retras în interior, de unde a revenit înarmat și a tras focuri repetate de armă în direcția rivalului și a angajaților acestuia.

Se pare că românii împușcați se aflau întâmplător în zonă.

Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul după apelul de urgență al unei românce care îi însoțea și care nu a fost rănită.

Ministra Oana Ţoiu i-a mulțumit pentru prezența de spirit. O echipă consulară s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență, iar autoritățile române sunt în continuare în contact cu cele turce privind acest caz.

Românii răniți fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.

