Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 11:40

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC.

Reducerea dobânzilor ar urma să se aplice atât celor fixe, care reprezintă majoritatea, cât şi celor variabile, potrivit unei analize de specialitate.

Astfel, IRCC va scădea la 6,06%, în prezent, la 5,67% în primul trimestru al anului viitor. Dobânzile fixe ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la aproximativ 5,7% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Analiza mai arată că acest an se va încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în România, a căror valoare depăşeşte 9 miliarde de euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei
Naţional luni, 8 decembrie 2025, 06:14

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a câștigat alegerile organizate duminică. Potrivit numărătorii...

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei
Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor
Naţional duminică, 7 decembrie 2025, 12:50

Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor

Curtea Constituţională va analiza miercuri, pe 10 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind noul proiect al guvernului...

Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor
Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale
Naţional duminică, 7 decembrie 2025, 11:11

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toate cele 1.771 de birouri electorale ale secţiilor de votare au fost deschise duminică,...

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale
Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România
Naţional duminică, 7 decembrie 2025, 08:10

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România

Este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, de la Romexpo din Capitală. Este o zi plină de evenimente, atât la standurile...

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România
Naţional sâmbătă, 6 decembrie 2025, 07:00

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc astăzi onomastica, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru...

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae
Naţional sâmbătă, 6 decembrie 2025, 06:00

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie după ce a fost prins în flagrant în timp ce...

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:39

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre...

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:36

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare...

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare