Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 11:40

Reducerea dobânzilor ar urma să se aplice atât celor fixe, care reprezintă majoritatea, cât şi celor variabile, potrivit unei analize de specialitate.

Astfel, IRCC va scădea la 6,06%, în prezent, la 5,67% în primul trimestru al anului viitor. Dobânzile fixe ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la aproximativ 5,7% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Analiza mai arată că acest an se va încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în România, a căror valoare depăşeşte 9 miliarde de euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro