DNSC avertizează asupra folosirii de către infractori a identităţii vizuale a unor instituţii în tentativele de fraudă online

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 08:21

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetic avertizează asupra faptului că atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii naţionale şi internaţionale pentru a căpăta credibilitate în tentativele de fraudă online.

Tibi Ursan explică: Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar numele directoratului sunt folosite adesea pentru a intimida potenţialele victime prin acuzaţii grave precum pornografie infantilă sau pedofilie şi pentru a induce presiune şi panică prin impunerea unui termen scurt de răspuns de 48 de ore. Astfel, capacitatea de analiză a celui vizat scade, iar atacatorii încearcă să obţină date sensibile printr-un simplu reply la e-mailul iniţial, arată DNSC într-o postare pe Facebook. Utilizatorilor le este recomandat analizarea cu atenţie a conţinutului unui mesaj, verificarea adresei reale a expeditorului şi evitarea accesării linkurilor sau ataşamentelor suspecte. Directoratul mai recomandă contactarea instituţiilor abilitate în cazul oferirii unor date personale. (Rador/ FOTO facebook.com/DNSC.RO)

