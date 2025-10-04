Direcția Județeană de Mediu Iași îi invită pe copii la atelierul „Micii naturartiști” din cadrul “Mârzești Trail Run”

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 08:29


Direcția Județeană de Mediu Iași (DJM Iași), partener al “Mârzești Trail Run”, organizează în cadrul acestui eveniment atelierul de educație ecologică „Micii naturartiști”. Cea de a III-a ediție a evenimentului, al cărui organizator este Asociația „Rediu lui Tătar”, va avea loc pe 4 octombrie 2025, la Pădurea Mârzești, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. Atelierul, ce se va desfășura în intervalul orar 11-15.00 la Kids Zone din fața cantonului silvic, va permite celor mici să descopere speciile de plante și animale protejate din situl Natura 2000 „Pădurea și Pajiștile de la Mârzești”.

Alături de specialiștii DJM Iași și cu ajutorul creioanelor colorate, copiii vor învăța să deosebească arborii tipici ariei protejate – stejar, gorun, tei, frasin sau paltin de câmp – și să recunoască fauna și flora locală: huhurezul, ciocănitoarea, uliul, corbul, bursucul, popândăul, broasca țestoasă de apă, dedițeii, rușcuța de primăvară sau laleaua pestriță.

Prin acest atelier, DJM Iași dorește să aducă educația ecologică mai aproape de comunitate, să stimuleze curiozitatea copiilor pentru natură și să promoveze comportamente responsabile față de resursele naturale.

Mârzești Trail Run, organizat de Asociația „Rediu lui Tătar” și partenerii săi, promovează activitatea fizică în aer liber și respectul față de mediu, fiind un exemplu de proiect recreativ și educativ ce poate fi desfășurat într-o arie naturală protejată, chiar dacă aceste arii reprezintă în primul rând un instrument de protecție a Naturii.

Situl Natura 2000 „Pădurea și Pajiștile de la Mârzești”, cu o suprafață de 200 ha și situat la 10 km de mun. Iași, este reprezentativ pentru silvostepa Moldovei și adăpostește specii valoroase de floră și faună strict protejate. Prin amenajările de care dispune, respectiv traseul tematic “Potecile stejarilor de la Mârzești”, dotat cu panouri informative și interactive pentru cunoașterea biodiversității, traseul memorial „Eroi pe fronturi paralele”, precum și prin organizarea de treasure hunt istoric pe platforma QUESTO sau de evenimente culturale, sportive, educative în mijlocul naturii, situl oferă comunității alternative durabile atractive de petrecere a timpului în aer liber, promovând în același timp protejarea naturii și valorile locale.

 

Director executiv,

Ing. Galea TEMNEANU

