Detectoare de gaze sau de fum montate gratuit în județul Vrancea

Prim plan

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 13:01

În judeţul Vrancea, sute de gospodării au beneficiat de montarea şi instalarea gratuită de detectoare de fum sau de gaze, în cadrul unei campanii derulate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Pompierii îi încurajează pe toţi localnicii să utilizeze astfel de dispozitive.

Exemplul recentei tragedii din cartierul Rahova aduce în atenţie cât de importantă este prevenţia şi utilizarea detectoarelor care pot sesiza degajările de gaze sau de fum.

Locotenent colonel Robin Cosma, şef al Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea: Din păcate, în fiecare an pierdem vieţi şi bunuri care ar fi putut fi salvate printr-o minimă prevenţie. În orice locuinţă, un detector de fum sau de monoxid de carbon poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Aceste dispozitive sunt accesibile, uşor de montat şi oferă avertizarea de timpurie în caz de incendiu sau scăpări de gaze. Asiguraţi-vă că toţi membrii familiei ştiu să reacţioneze în caz de incendiu, cum să alerteze 112, cum să părăsească locuinţa în siguranţă şi cum să nu revină în interior pentru a salva obiecte.

Peste 400 de astfel de dispozitive au fost montate gratuit în Vrancea, în tot atâtea locuinţe, în cadrul unei campanii naţionale derulate şi anul acesta. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

