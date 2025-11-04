Ascultă Radio România Iași Live
Mircea Bertea: Deși este prevăzută prin lege, plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători și educatori este derizorie

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 09:43

Plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători sau educatori este  una derizorie, deși este reglementată prin lege.

În prezent, cadrele didactice care ghidează elevii în activitățile practice primesc între 10 și 15 lei pe oră – sume considerate „umilitoare” în raport cu volumul real de muncă.

Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România a avertizat, în emisiunea Starea Educației, că situația riscă să blocheze derularea stagiilor de practică.

Mircea Bertea: Cu plata derizorie a sporului de practică, plată legală prevăzută de legea 153,  care este în vigoare și pe care ministerul nu o  respectă, nicio școală din perimetrul liceelor care școlarizează și învățători, educatori, educatori – puericultori, nu va primi elevii noștri în practică pedagogică. Ne lovim de acest lucru. 

 

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

