Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 12:50

Curtea Constituţională va analiza miercuri, pe 10 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind noul proiect al guvernului de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor.

Ei denunţă o discriminare faţă de alte categorii de salariaţi, care beneficiază de pensii de serviciu, neclaritatea şi lipsa de predictibilitate a legii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a contestat la CCR şi primul proiect al Guvernului de a aplica această reformă şi a obţinut o decizie de neconstituţionalitate pe motiv de procedură, pentru că executivul nu a obţinut avizul Consiliului Superior al Magistratului, care este consultativ, dar obligatoriu.

Noul proiect a fost avizat negativ de CSM. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)