CTP Iași: Traseul 48 circulă după programul de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 11:23
Traseul 48 circulă după programul de iarnă
Începând cu 1 noiembrie 2025, autobuzele de pe traseul 48 vor circula până la Complex Roua, la un interval de 30 de minute.
Prima cursă din Tg. Cucu: 6:45
Ultima cursă din Tg. Cucu: 21:45
Prima plecare din Complex Roua: 6:30
Ultima plecare din Complex Roua: 22:00
Traseul se adaptează sezonului rece, dar legătura dintre oraș și zona Complex Roua rămâne constantă și predictibilă.
