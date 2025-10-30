Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CTP Iași: Traseul 48 circulă după programul de iarnă

CTP Iași: Traseul 48 circulă după programul de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 11:23

Începând cu 1 noiembrie 2025, autobuzele de pe traseul 48 vor circula până la Complex Roua, la un interval de 30 de minute.

Prima cursă din Tg. Cucu: 6:45

Ultima cursă din Tg. Cucu: 21:45

Prima plecare din Complex Roua: 6:30

Ultima plecare din Complex Roua: 22:00

Traseul se adaptează sezonului rece, dar legătura dintre oraș și zona Complex Roua rămâne constantă și predictibilă.

CTP Iași

