Creştinii ortodocşi şi greco-catolici au intrat, de astăzi, în Postul Paştelui, perioada de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului de pe 12 aprilie

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 12:16

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici au intrat, de astăzi, în Postul Paştelui, perioada de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului de pe 12 aprilie.

Sunt în total șapte săptămâni, care amintesc de postul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut imediat după Botezul în Iordan.

Despre însemnătatea acestei perioade, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei: Începe o perioadă deosebit de frumoasă din an, o perioadă de o intensitate duhovnicească aparte, perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului, începutul Postului Mare, care durează timp de șapte săptămâni, în care este inclusă și Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfintelor Pătimirii. Când vorbim despre post, trebuie să știm că postul nu este un scop în sine, postul e un mijloc de a ne apropia de Bunul Dumnezeu, de a ne înduhovnici, de aceea postul trebuie însoțit de rugăciune, de mers la biserică pentru spovedanie, pentru împartășanie cu binecuvântarea preotului și nu în ultimul rând pentru fapte bune.

 

În Postul Paștelui, sunt doar două zile în care se poate mânca peşte: de Buna Vestire, pe 25 martie, şi în Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.

În acest an, Paștele catolic îl precede pe cel ortodox cu exact o săptămână.

 

