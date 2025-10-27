Ascultă Radio România Iași Live
Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

Pe Dealul Mitropoliei continuă pelerinajul la moaştele sale şi ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ.

Remus Rădulescu ne spune cine a fost Cuviosul Dimitrie: Cuviosul Dimitrie a fost un călugăr care a trăit la sud de Dunăre în secolul al XIII-lea. Era originar din satul Basarabov, undeva lângă oraşul bulgăresc de astăzi Ruse. În tinereţe a fost cioban, dar s-a retras la un moment dat într-o mănăstire din apropiere. După ce s-a călugărit, şi-a ales ca şi chilie o peşteră, pe malul râului Lom. Nu se ştie cât a trăit acolo, a fost găsit după moarte. Sătenii l-au descoperit printr-o minune. Călugărul s-a arătat în visul unei tinere bolnave şi i-a indicat locul unde va fi găsit. I-a spus că dacă se va atinge de trupul său, se va vindeca. Sătenii au săpat în locul indicat şi au găsit trupul întreg al Sfântului Dimitrie Basarabov. Moaştele lui au ajuns la Bucureşti în anul 1774, în timpul războiului ruso-turc. De atunci este ocrotitorul spiritual al Capitalei şi al Munteniei.

