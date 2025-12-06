Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi.

El este patronul marinarilor şi al copiilor, salvatorul celor din temniţă şi primejdii, ajutătorul săracilor şi al celor nedreptăţiţi.

Conform tradiţiei, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moş Nicolae le aduce dulciuri copiilor cuminți, iar cei neascultători primesc o nuieluşă.

Obiceiul de a face daruri se datorează faptelor de milostenie ale Sfântului, fiind cunoscută generozitatea pentru cei săraci, în special pentru copii.

Pilda este aceea de ”A Face Bine cu Bucurie” ne explică purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Lucian Apopei.

Lucian Apopei: El este deopotrivă sfântul copiilor și al bătrânilor, sfântul bucuriilor care nu au vârstă. A fost și blând, și aspru deopotrivă. De la el învățăm, poate mai bine, că sunt momente în viață când se impune să fim fermi, să fim hotărâți, și sunt momente când trebuie să fim blânzi, înțelegători, duioși. Vremurile de astăzi ne arată numeroase imagini cu ghetuțe pline, cu daruri, dar să nu uităm că încă mai sunt piciorușe goale care mai calcă pe acest pământ. Să urmăm exemplul Sfântului Nicolae și să facem bine, nu neapărat ca pe o datorie sau — Doamne ferește! — ca pe o povară pentru noi, ci cu bucurie, căci, în fond, cum spune și în Pateric, mai mare bucurie este a oferi decât a primi.

Aproape 800.000 de români îşi serbează astăzi onomastica de Sfântul Nicolae.