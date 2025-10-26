Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 11:38

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, martir creştin din secolul al IV-lea.

Peste 250.000 de români îi poartă numele.

Între timp, la Bucureşti, pe dealul Patriarhiei, continuă pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului, sărbătorit mâine (27 oct) precum și la moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ. (FOTO basilica.ro)